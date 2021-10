Cultura Gli appuntamenti di Entula: Sara Segantin venerdì a Sarule

Venerdì 8 ottobre, a Sarule, alla biblioteca comunale, in un incontro per gli studenti, Sara Segantin presenta il romanzo Non siamo eroi, la prima tappa, questa, di un il tour di presentazioni organizzato in collaborazione con la Fondazione Medsea. L'indomani, sabato 9 ottobre, a Serri, al Santuario nuragico di Santa Vittoria, alle ore 16.30, Cristina Caboni presenta il romanzo La ragazza dei colori. Sempre sabato 9 ottobre, Sara Segantin è Valledoria per presentare il suo libro agli studenti nell'aula consiliare del Comune. Lunedì 11 ottobre Sara Segantin è a Cagliari al Fico d’India, sul lungomare del Poetto, alle 17. Martedì 12 ottobre Sara Segantin incontra gli studenti dell’Istituto Pertini di Cagliari.