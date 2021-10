Cultura Cagliari: il 6 ottobre partono i corsi di lingua russa

Ben tre corsi della sessione autunnale promossi dal Centro di Lingua Russa e Cultura Slava di Cagliari hanno raggiunto il numero minimo di aderenti e possono regolarmente partire: Lingua Russa Principianti Assoluti Livello 1 (50 ore) modalità DAD, prima lezione 06/10/2021 ore 18:00:

• Calendario: lunedì – mercoledì ore 18:00 – 20:00 Lingua Russa Elementare Livello 2 (50 ore) modalità DAD, prima lezione 07/10/2021 ore 18:00:

• Calendario: Corso martedì – giovedì ore 18:00 – 20:00 Lingua Russa Intermedio Livello 3 (50 ore) modalità DAD, prima lezione 06/10/2021 ore 18:00:

• Calendario: Corso lunedì – mercoledì ore 18:00 – 20:00 Gli ultimi ritardatari eventualmente interessati possono contattare per informazioni e adesioni la mail: linguarussacagliari@gmail.com Al momento non parte il corso “Preavanzato” Livello 4 non avendo raggiunto il numero minimo di adesioni. Il Centro di Lingua Russa di Cagliari nato nel 2015 alla presenza del Pro Rettore dell’Università Statale di Mosca, Prof.ssa Tatiana Kortava, in occasione del Primo Forum Internazionale della Lingua Russa in Sardegna, e si avvale di docenti madrelingua che uniscono provata competenza, metodo e passione.