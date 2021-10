Pozzomaggiore: con "Personas de Logu" tre giorni per ricordare Edvige Carboni

Il murale, la mostra itinerante con sezioni dedicate alla ritrattistica in acquarello, alla moderna produzione presepiale con tecniche napoletane del 700, l’esposizione della collezione straordinaria delle opere artistiche a cura di A.G. Carboni e la Casa natale saranno visitabili dal venerdì mattina alla domenica sera secondo gli orari delle visite guidate gratuite segnalati in locandina, per poter meglio scoprire ogni aspetto della ricca esposizione. Nel pomeriggio di venerdì 8, alle 17, si terrà nel salone Santa Croce il Convegno Edvige Carboni e la quotidianità donata come esperienza mistica, a cura di Michele A. Corona, con interventi dei dott. Daniele Vinci, Ernesto Madau, Antonio G. Carboni che offriranno al pubblico uno spaccato dell’opera di Edvige attraverso l’approfondimento del concetto di mistica, dell’attività quotidiana e delle tecniche utilizzate nel confezionamento di opere artistiche di vario genere.





Alle relazioni seguirà un dibattito con il pubblico nello stile del progetto Personas de Logu che intende innescare processi di formazione comunitaria e inclusione sociale attraverso esperienze accessibili a tutti, caratterizzate da dinamismo e complementarità di linguaggio tra arte e ricerca storica. Infine, si visiterà il cantiere del murale nella via antistante la casa natale, in modo da scoprire attraverso la voce degli artisti, simboli e immagini che compongono l’opera artistica e che accoglieranno i tanti visitatori che si recano a Pozzomaggiore per conoscere la figura della grande mistica. Per i più piccoli e per i ragazzi delle scuole è dedicata la mattinata di sabato con esperienze laboratoriali e di visita alla mostra a cura degli artisti della Fabbrica del Presepio, Valeria Scarpa, Aldo Garau e Rita Tatti, guidati dal direttore artistico Francesco Sedda. Nella serata di sabato 9, alle 21 nel Salone Santa Croce, sarà possibile partecipare al reading musicale degli scritti di Edvige con la partecipazioni musicale del Coro di Pozzomaggiore. La domenica pomeriggio sarà celebreta la Santa Messa in onore della Beata.

A Pozzomaggiore, nei locali del Cinetatro e nei pressi della casa natale, tre giorni di affascinanti eventi artistici e culturali dedicati a Edvige Carboni. Una tra le sette personalità umanamente e socialmente significative della Sardegna contemporanea proposte dal progetto Personas de Logu, Itinerari di umanità. Dopo l’ottima riuscita delle tappe di Oristano, su Giuseppe Battistella, e Macomer, su Nereide Rudas, il progetto si ferma a Pozzomaggiore dall’8 al 10 ottobre, grazie a una collaborazione tra il Movimento della Beata Edvige, l'Amministrazione comunale, la Fabbrica del Presepio RdB e la Fondazione di Sardegna. Già dai prossimi giorni, di fronte alla Casa/Museo della Carboni nella via omonima, sarà possibile osservare gli artisti ceramisti de La Volpe e il Riccio impegnati nella posa del murale ceramico raffigurante Edvige Carboni, progettato e dipinto da Archimede Scarpa.