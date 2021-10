Cagliari: prorogata al 31 di ottobre la mostra "Nuragica" - Straordinario successo dell'evento culturale

E sono stati tantissimi anche i sardi che in questi tre mesi hanno potuto immergersi in questo mondo inimmaginabile, interagendo con la storia narrata, percorrendo di epoca in epoca, lungo 700 metri quadri di affascinanti ambientazioni, la linea del tempo scandita nella visita guidata. Un successo che arriva dalla stessa voce dei visitatori: "La storia dei nostri antenati spiegata in modo eccellente e divertente. Vieni coinvolto totalmente e acquisisci nozioni nuove e inedite sul popolo nuragico e questo rende il tutto ancora più affascinante”, dice Francesca, da poco uscita dalla grande cupola del Quartiere Fieristico di Cagliari che sta ospitando la mostra. "Sono rimasto davvero sconvolto. Pensavo che mi sarei trovato in una situazione stile “Museo”. Ed invece è un percorso guidato nel tempo con una sceneggiatura fatta ad arte e un’atmosfera immersiva” dice Gabriele. "Avete presente quando vi domandano: se potessi ritornare indietro nel tempo, in quale epoca avresti voluto vivere?, Ecco io ho sempre risposto 'In quella nuragica!’.





Ieri nella mostra Nuragica ho realizzato un sogno”, commenta Alessia "Con il visore multimediale è stato un vero viaggio nel tempo" è l'altro commento. “Non sono riuscita a fermare l’emozione, le lacrime mi sono scese giù senza poterle frenare. È stata emozione pura”. L'entusiasmo non si placa e c'è chi manda un messaggio. "Dovete assolutamente venire a vedere questa mostra, e portarci i vostri bimbi perché loro hanno bisogno di sapere e di innamorarsi”. E tra i turisti c’è chi promette: “stamperò la scritta Nuragica sulla mia barca nella prossima regata sul Lago di Como”. Nuragica, prodotta dalla Cooperativa Sardinia Experience con il patrocinio della Regione Sardegna Assessorato al Turismo, Fondazione di Sardegna e Comune di Cagliari, permetterà ancora per qualche giorno a grandi e piccoli di fare un tuffo nel passato. INFO. La mostra resterà aperta al pubblico sino al 31 ottobre con nuovi orari: tutti i giorni, dalle 16 alle 20 e il sabato e la domenica anche la mattina dalle 10 alle 13. Matinee dedicati esclusivamente alle scuole. Il consiglio degli organizzatori è di prenotare per tempo visto le tante richieste ed i numeri contingentati. Il numero di telefono per contattare la struttura è il 3895949055. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.nuragica.info

L'avventura immersiva che fa rivivere la grande pagina di storia dell’Isola sarà visitabile ancora per qualche settimana. Gli organizzatori di Nuragica hanno deciso di prorogare al 31 ottobre l'apertura del percorso soprattutto per le scuole e per quanti non sono riusciti a programmare per tempo la visita. "Siamo stati travolti dall'entusiasmo dei nostri visitatori " commenta Paolo Alberto Pinna della Cooperativa Sardinia Experience. "In tantissimi ci chiedono di restare a Cagliari per sempre, come anche gli operatori turistici che trovano in Nuragica un'offerta moderna e valida per attrarre visitatori nel capoluogo". Quest’estate la presenza della mostra alla Fiera di Cagliari ha dato modo ai tanti turisti in vacanza nell'Isola di conoscere l'antica storia della Sardegna in maniera inedita e accattivante tanto da dichiararsi così entusiasti da voler visitare i siti archeologici narrati nel percorso.