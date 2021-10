Alghero: Austriamentis a Casa Manno

Si tratta di progetti costruttivi che testimoniano i gusti di committenze pubbliche e private notoriamente legati ai differenti governi e regimi. L'esposizione sarà supportata da un catalogo plurilingue. Gli allestimenti saranno visitabili ogni venerdì, sabato, domenica e lunedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, fino a domenica 31 ottobre con ingresso a offerta libera. Vi ricordiamo inoltre che, ai sensi del Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021, l'accesso al museo è consentito solo previa esibizione della certificazione Verde Covid-19 (Green Pass). Sabato 2 ottobre sarà anche possibile assistere alla live video performance per voce e chitarra acustica dell'artista austriaca Karin Fisslthaler, conosciuta in musica come Cherry Sunkist, dal titolo "WOMAN": l'evento avrà inizio alle ore 21:00 presso la Galleria CULT (Bastioni Marco Polo 39 A).

Casa Manno, Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto e Galleria CULT hanno organizzato la collettiva multimediale AUSTRIAMENTIS 2021, a cura di Valentina Piredda-Sardinia. A partire da sabato 2 ottobre, con inaugurazione alle ore 17.00, presso la sala Busti e la sala Multimediale verranno esposte le opere della giovanissima Valentina Gruber insieme ai lavori di Sarah Bogner, Franz Bergmüller, Laia Fabre, Karin Fisslthaler, Gunda Gruber, Cristian Lubinu, Claudia Rohrmoser, Barbara Probst, Gretl Thuswaldner, Sina Moser e Kay Walkowiak. Film, video installazioni, pittura, scultura, fotografia e musica sono in documentazione permanente nell'archivio multimediale Austriamentis del museo. Grande novità per il 2021, l'esposizione itinerante "Architettura a Salisburgo", curata dal Dr. Dietgard Grimmer in cooperazione con il BMEIA /Ministero degli Affari Esteri d'Austria: installati sui quattro piani di Casa Manno, 17 pannelli illustreranno esempi di architettura nel Salisburghese, dal Barocco al XXI. secolo.