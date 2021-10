Sennori: domenica il concerto dell'Orchestra Sinfonica Cadossene

Questo componimento è una parodia del maestro di cappella settecentesco ed è affine come tipologia a quei lavori che satirizzavano l'ambiente teatrale, ai quali appartiene anche un altro lavoro scritto da Cimarosa nel 1786, “L'impresario in angustie”. Questo noto intermezzo racconta la storia di Un maestro di cappella, intento nell'inserire nella musica un'aria in stil sublime seguendo i dettagli degli antichi maestri. Ma quando l';orchestra inizia a provare il brano l'effetto è catastrofico, dato che ogni strumentista entra al momento sbagliato durante l'esecuzione. Il maestro quindi inizia a canticchiare volta per volta la parte di ogni strumento,in modo tale da far capire ad ognuno di essi quando deve iniziare a suonare; alla fine riesce nell'intento di far eseguire l'aria correttamente a tutta l';orchestra.





Soddisfatto dal successo decide di provare un pezzo composto da lui stesso. La partecipazione dell';Orchestra è inserita nel cartellone della terza edizione di “Cavart – Extrazioni Culturali”, Musiche dall'Isola per valorizzare il territorio e le eccellenze. Insieme all'Orchestra saliranno sul palco il Basso Niccolò Porcedda, l'unico cantante protagonista, e il clarinettista Antonio Puglia. In rispetto alle norme per prevenire il contagio del Covid-19, per assistere allo spettacolo sarà necessario prenotare al numero 349/8024059 ed essere in possesso obbligatoriamente del Green Pass.

Visto il successo del “Festival del 700”, gli Intermezzi musicali approdano nel Nord Sardegna. Domenica 3 Ottobre alle 19.00, nello spazio dell';Ex Cava di Tufo a Sennori, in provincia di Sassari, suonerà l'Orchestra Sinfonica Cadossene, diretta dal Maestro Giacomo Medas, con “Il Maestro di Cappella” di Domenico Cimarosa (1749-1801), intermezzo e monologo comico, seguito dal “Concerto per clarinetto e orchestra in La Maggiore K622” di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Intermezzo strutturato come monologo comico in un singolo atto, musicato da Cimarosa, l'operina “Il Maestro di Cappella” è unica nel suo genere perché, rispetto a tutti gli altri intermezzi settecenteschi, vi è la presenza di un solo cantante, il maestro di cappella per l' appunto. Proprio per la particolarità di avere un personaggio soltanto non è stata ancora scartata l'ipotesi che questo lavoro fosse stato scritto originalmente come un ampliamento di un'aria per basso o di una cantata comica.