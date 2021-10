Olmedo: conclusa la mostra fotografica dell'associazione "Storia Vagante"

Giovedì scorso si è conclusa la prima mostra fotografica Photolmedo, allestita dall’artista olmedese Cenzo Cocca nella suggestiva chiesetta medioevale di Nostra Signora di Talia ad Olmedo. La mostra ha suscitato particolare interesse, ricevendo numerose visite e consensi, tanto da incoraggiare le organizzatrici e gli organizzatori dell’associazione culturale ‘Storia Vagante’ a renderlo un appuntamento culturale annuale. L’alta qualità degli scatti selezionati ha messo in risalto le elevate doti delle fotografe e dei fotografi amatoriali sardi che hanno partecipato al concorso, molto apprezzati da parte di visitatori e visitatrici. Le 10 foto finaliste e le due vincitrici scattate da Marco Dettori per la categoria “amatori di Olmedo” e Ilaria Corda per la categoria “amatori della Sardegna”, andranno a far parte del calendario artistico dell’evento, ancora disponibile in prevendita ordinandolo alla casella e-mail