Neria De Giovanni in Giuria del Concorso Nazionale “Una Poesia per la Natura”

“Qui finisce la Storia e nasce la Poesia' si potrebbe dire parafrasando proprio il Presidente della Giuria Corrado Calabrò quando ricorda che siamo nati in simbiosi con la natura, della quale siamo parte inscindibile. Inizia allora una nuova avventura tutta poetica, che i membri della Giuria, formata da Corrado Calabrò, Presidente, Neria De Giovanni, Anna Manna, Antonio Maria Masia, e Francesco Agresti Segretario, hanno voluto indire proprio per omaggiare la natura affinché ne sia preservata la sua insostituibile preziosità. 'Una Poesia per la Natura' diventa, quindi, un concorso annuale a cui si può partecipare inviando una sola poesia inedita (massimo 20 versi in italiano) alla Segreteria del Premio: francescoagresti@yahoo.it entro il 31 dicembre. Fra tutte le poesie pervenute la Giuria, a suo insindacabile giudizio, entro la fine di febbraio, selezionerà le 5 poesie finaliste. La vincitrice assoluta sarà resa nota nel corso della premiazione, che si svolgerà a Roma e prevista per la fine di marzo, inizio mese di aprile 2022. Le altre quattro saranno considerate tutte vincitrici finaliste a pari merito. La partecipazione è aperta a tutti e non prevede nessuna tassa di lettura. Alla vincitrice assoluta andrà un attestato e una targa di merito. A tutte le altre 4 poesie finaliste un attestato di merito. Per ritirare il riconoscimento è necessaria la presenza degli autori premiati. La manifestazione nasce grazie alla collaborazione del Vivaio Palombi di San Felice Circeo