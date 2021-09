Mare e Miniere non poteva concludersi meglio: stasera il saggio "Deu ti salvet Maria"

all'indirizzo

.

Presenta l'appuntamento Ottavio Nieddu, esperto di musica e tradizioni della Sardegna. L'ingresso è libero e gratuito, ma per partecipare è necessario prenotare e registrarsi inviando una mailConosciuto anche come l'"Ave Maria sarda", il "Deus ti salvet Maria" è uno dei canti più eseguiti ancora oggi nell'isola in occasione di celebrazioni religiose o durante i riti della Settimana Santa, ed è anche tra i più noti oltre i confini regionali. Negli anni del folk revival, grazie soprattutto ai cori nuoresi e a Maria Carta, che ne fece un suo cavallo di battaglia, "Deus ti salvet Maria" è sbarcato nella popular music e ha assunto una nuova connotazione identitaria, giungendo alla consacrazione a livello nazionale con Fabrizio De André, che ne ha inserito una versione nel suo album del 1981, quello conosciuto come "L'indiano". Pubblicato nel 2020 da edizioni Nota , il libro a cura di Marco Lutzu, con cd allegato, è frutto di una ricerca condotta nell'arco di tre anni in collaborazione con Roberto Milleddu, Roberto Caria, Diego Pani e Luigi Oliva.