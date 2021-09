Sassari: Dante inaugura il polo culturale diocesano dei giovani

Giovedì 30 settembre dalle ore 18.30, presso i locali dell’Auditorium “San Giovanni Paolo II”, si terrà l’evento inaugurale intitolato “Dante day” presso «Il posto affianco», ovvero i nuovi locali del polo culturale diocesano dedicato ai giovani (Sassari - Largo Seminario 1/a). La serata sarà dedicata Sommo poeta in occasione della celebrazione dei 700 anni dalla sua scomparsa. I protagonisti dell’appuntamento saranno i giovani, che avranno l’opportunità di dialogare con gli scrittori Maurizio Muraglia e Laura Mollica, autori del libro «Dante parla ancora?». Nel corso della serata il regista e autore Daniele Monachella darà voce ad alcuni celebri versi della Divina Commedia. L’appuntamento si concluderà con un momento di musica e convivialità. Nel rispetto delle attuali disposizioni in materia sanitaria, l’accesso sarà consentito ai soli possessori di Green-pass. Per informazioni: