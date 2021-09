Alghero l’onorificenza “Fidelitat a l’Alguer” a Pasqual Scanu

Ma è stato soprattutto uno dei principali protagonisti del periodo successivo al Retrobament del 1960, con una lunga e proficua serie di relazioni tanto da essere riconosciuto tra i più autorevoli ambasciatori della cultura algherese in Catalogna. La giunta comunale, con delibera del dicembre 2018, ha deciso di conferire alla sua figura l’importante onorificenza, in quanto Pasqual Scanu ha una importanza primaria nello sviluppo della cultura e della valorizzazione del catalano di Alghero. Prima di lui, il premio istituito nel 1995 dal Comune di Alghero è stato conferito nello stesso anno al Prof. Giuseppe Sanna autore del Diccionari Català de l’Alguer e nel 2016 (con consegna avvenuta nel febbraio 2018) al sacerdote Prof. Antoni Nughes, autore, ricercatore, cofondatore della Escola de Alguerés “Pasqual Scanu”, per l’appunto, fin dalla sua istituzione del 1982. La cerimonia che il Comune e la Fondazione Alghero hanno inserito nel programma di appuntamenti culturali rientranti nel calendario di Sant Miquel, prevede la consegna del Premio da parte del Sindaco Mario Conoci, prenderanno parte Elisabetta Dettori, Guido Sari, Paolo Dessì, Gustau Navarro e Neria De Giovanni, che illustrerà la pubblicazione del lavoro di Scanu e a lui dedicata dal titolo "Il Cristo della Misericordia".

Allo studioso, scrittore, protagonista indiscusso dei rapporti culturali con la Catalogna viene attribuito il premio che l’Amministrazione comunale conferisce alle personalità che si sono distinte maggiormente nell’ambito della valorizzazione della cultura, della lingua e delle tradizioni algheresi. Pasqual Scanu, scomparso nel 1979, è stato uno dei più rappresentativi intellettuali algheresi, autore di numerose pubblicazioni, tra le quali, importantissima, “Alghero e la Catalogna”. La cerimonia di consegna del premio è prevista per giovedì 30 settembre nel Teatro Civico di Alghero, con inizio alle 19:00. Scanu, nato nel 1908, si laurea in Lettere e Filosofia, a Roma, nel 1935, con una testi sulla poesia popolare ad Alghero. Una traccia seguita e approfondita nel resto della sua vita, trascorsa per larga parte allo studio e al componimento.