Milis: via libera ai murales di settembre

Oggi martedì 28 settembre 2021 a Milis, la residenza internazionale per artisti Nocefresca aprirà gli studi al pubblico e mostrerà i lavori degli artisti in residenza a Milis nel mese di settembre. L'evento si svolgerà in forma itinerante e in tre tappe, dove sarà possibile vedere il murales realizzato in questo mese dall'artista Mark Hewko e gli studi degli artisti Megan Porpeglia, Mark Hewko, Lara Hawthorne, Olga Paštéková, Mary Ellen Childs e Dorota Hošovská. L'evento costituirà anche l'occasione per salutare gli artisti in partenza, prima dell'arrivo del prossimo gruppo previsto per il 5 ottobre. Tutte le info sugli artisti http://www.nocefresca.it/?/news&idn=24&lang=ita PROGRAMMA DELLA SERATA del 28 settembre 2021 a Milis OPEN STUDIOS :h. 16.30 Inaugurazione del Murales di Mark Hewko presso Polo Positivo Sporting Club, Strada Comunale Ortu 'e Susu. h.18-20 Megan Porpeglia / Lara Hawthorne, Casa Congiu via san Paolo 1;h. 20-23 Mark Hewko/ Mary Ellen Childs / Olga Paštéková e Dorota Hošovská, Casa Bagnolo via Diaz 18. Musica dal vivo a cura dei Bagnoli. Per chi volesse cenare a Casa Bagnolo, sarà disponibile il servizio pasti a cura dell'associazione Pepebianco. Per prenotazioni: 346.8904584