La Botte e il Cilindro fa sul serio: presentata la nuova stagione all'Astra - Si comincia con le "famiglie a teatro"

Domenica 10 alle 18 andrà in scena “Contos de foghile” di Francesco Enna un omaggio allo scrittore e autore sassarese di teatro per ragazzi, storico collaboratore de “La botte e il cilindro”. “Abbiamo pensato di aprire con 3 spettacoli molto diversi tra di loro – dice il direttore artistico della compagnia Pier Paolo Conconi - proprio per questo ben rappresentano i diversi linguaggi che da sempre la Botte e il cilindro porta avanti nelle sue produzioni. “Contos de Foghile” divenuto un classico del teatro per l’infanzia in Sardegna segna quella continuità tra tradizione e ricerca di nuovi linguaggi in cui la nostra compagnia è impegnata da sempre. Il concerto - spettacolo in coproduzione con i Bertas simboleggia invece l'attenzione che da sempre nei nostri lavori dedichiamo alla musica. Molti dei nostri spettacoli hanno colonne sonore originali e spesso gli amici Bertas hanno impreziosito i nostri lavori con il loro contributo artistico. “Per Anne Frank” è invece un progetto che rappresenta l'impegno della compagnia a realizzare ad ogni nuova stagione delle produzioni originali destinate alle diverse fasce d'età del nostro pubblico.





In questo lavoro nato in lock down e di cui più volte abbiamo posticipato il debutto abbiamo immaginato Anne come se fosse una ragazza del nostro tempo. L'abbiamo seguita a partire dal suo tredicesimo compleanno nell'esplosione della giovinezza, nei suoi giochi e nei suoi primi innamoramenti. Ma oltre le frivolezze incontriamo anche Anne mentre riceve il dono più ambito: il diario che farà di lei la scrittrice che noi conosciamo, capace di cogliere le caratteristiche delle persone e di riportarne i tratti distintivi e le parole, ora con gusto umoristico ora con profondità riflessiva. Nel suo ultimo disco, Bob Dylan nella canzone “I contain multitude”, dice “Io sono Anne Frank. Non mi fermo che al limite, non mi fermo che alla fine, finché quello che è perduto non ritorna buono come prima”. Ecco noi siamo Anne Frank, Anne è la nostra gioia di vivere, il nostro essere umani, giovani spensierati ma anche capaci di confrontarci con la Storia”. La prima parte della stagione si chiuderà il 6 gennaio. Saranno 8 i titoli proposti nell'arco di 3 mesi di programmazione.





La botte e il cilindro oltre a “Per Anne Frank” presenterà anche un'altra nuova produzione “Ci-Chi-Bum! Note del mio viaggio in Brasile” (21 novembre ore 18) ideato, diretto e interpretato da Margherita Lavosi e Consuelo Pittalis ll 31 ottobre ritornerà invece sul palco un grande classico della compagnia “Filastrocche in cielo, in terra e in mare” con Daniela Cossiga mentre il 28 novembre il Cine teatro Astra ospiterà la compagnia toscana. Pilar Ternera con “I racconti dei saggi samurai”. La stagione proseguirà l'11 e 12 dicembre con “Galline Libere” scritto e diretto da Stefano Chessa seguito il 18, 19 dicembre da “Io, Pollicino”. Per tutto il periodo natalizio 26, 27, 28 dicembre 2021 – 5, 6 gennaio 2022 un atteso ritorno lo spettacolo “Un principe piccolo piccolo” di Consuelo Pittalis regia Pier Paolo Conconi ispirato al “Piccolo principe” di Antoine de Saint- Exupéry.

