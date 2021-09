Cultura Bitti: la Sardegna verso l'Unesco

Mercoledì 29 settembre alle ore 10.30, nell’area museale di Bitti, in Piazzetta Pittalis, è convocata la conferenza per la presentazione della mostra itinerante allestita dall’Associazione “La Sardegna verso l’Unesco” in collaborazione con il Comune, la Cooperativa “Istelai”, i commercianti e gli artigiani di Bitti. La mostra, comprendente 40 pannelli fotografici dedicati ai principali monumenti della civiltà nuragica, tra cui il sito di Romanzesu, sarà inaugurata il prossimo 29 settembre e i pannelli saranno esposti fino al 6 ottobre. Alla conferenza stampa saranno presenti il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, Michele Cossa, socio fondatore dell’Associazione “La Sardegna verso l’Unesco”, e l’archeologa Maria Ausilia Fadda, membro del comitato scientifico dell’Associazione. Sono stati invitati a partecipare i sindaci dell’Unione dei Comuni del Montalbo (Bitti, Lula, Onanì, Lodè, Siniscola, Torpè, Posada, Osidda e Orune) e il sindaco di Nuoro Andrea Soddu.