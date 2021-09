Alghero: a Villa Mosca il Premio Rafael Sari - Evento custode da sempre della lingua algherese

I libri, grazie a un aiuto economico della Delegazione di Alghero dell’Institut d’Estudis Catalans, sono stati registrati con la voce dell’autrice stessa e digitalizzati per favorirne la diffusione on line. All’iniziativa parteciperanno la maestra Carmelita Zedda, gli alunni della classe (quest’anno VA), Pino Tilloca, presidente dell’Obra Cultural e Francesco Ballone, membro dell’Institut d’Estudis Catalans e Direttore dell’ “Escola de alguerés Pasqual Scanu”. 2) alle ore 18.30 si terrà la cerimonia di premiazione del concorso di poesia e prosa “Rafael Sari”, che è diviso in tre sezioni:Sezione A: riservata alle Scuole di Alghero ;Sezione B: riservato al catalano standard;Sezione C. riservato al catalano di Alghero La Commissione giudicatrice è formata dalle professoresse Maria Antonietta Salaris, presidente, Giusi Pascalis, segretaria, Ginetta Amadori, Marianina Delrio, Claudia Bellodi e dai professori Franco Sanna, Marco Caria e Gustau Navarro. Il segretario organizzativo è il signor Giovanni Irranca.





Durante la cerimonia sarà consegnato, così come avviene da anni, un premio speciale destinato a quelle persone e/o associazioni che si sono distinti per impegno, passione e per l’attività svolta a favore e in difesa della lingua algherese. Alla cerimonia è prevista la partecipazione straordinaria di Marta Soggiu e Gian Cristian Cherchi, di Massimiliano Fois, Quirico Solinas e Dario Pinna. La cerimonia inserita nei festeggiamenti per San Michele, patrono della città di Alghero, è organizzata dall’Obra Cultural de l’Alguer e dall’Ufficio di rappresentanza in Alghero del Governo della Generalità di Catalunya e gode del patrocinio della Diputació di Barcelloa, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. Si ricorda che a causa delle disposizioni sanitarie vigenti e alla disponibilità limitata dei posti per partecipare all’iniziativa è obbligatorio prenotare telefonando o mandando un messaggio Whatsapp al numero 3457771505. All’ingresso è obbligatorio mostrare il greenpass.

Mercoledì 29 settembre 2021, nel giardino della “Villa Mosca”, via Gramsci 17, si terrà la cerimonia di premiazione della 38^ edizione del concorso di poesia e prosa “Rafael Sari”. La cerimonia è divisa in due parti: alle ore 17.30 si terrà la presentazione di due libri in algherese della maestra Carmelita Zedda intitolati “Legendes noves de un lloc antic” e “L’arbre de X’Antoni”. I libri sono il frutto del lavoro realizzato con gli alunni di una classe della scuola elementare “Maria Immacolata” durante gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La classe è formata da 25 alunni e proprio gli alunni sono i protagonisti dei libri che la maestra Carmelita ha subito conquistato con il solito clima attivo e collaborativo, un impegno che, loro, hanno portato avanti con grande serietà e disponibilità. Gli alunni hanno preparato con cura i disegni (i libri sono illustrati), correggendoli, rifacendoli, fino alla conclusione; hanno recitato, hanno cantato e attraverso una attività di scoperta quasi ludica, sono entrati in contatto con la lingua e alcune leggende del nostro territorio.