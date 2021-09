Cultura Cagliari: a Sa Illetta "il Diluvio digitale"

Il Festival di Entula presenta lunedì, 27 settembre, a Cagliari, all'Open Campus, sito nella sede Tiscali a Sa Illetta e partner dell'evento, alle ore 18 presenta Paolo Costa , il saggio Diluvio digitale. Storia e destini della lettura (Egea, 2020). Interviene la professoressa di Filosofia e teorie dei linguaggi dell’Università di Cagliari Elisabetta Gola. Entula rimane a Cagliari per altri due appuntamenti : giovedì 30 settembre Cristina Caboni, al Teatro Massimo alle 18.30, presenta il suo ultimo romanzo La ragazza dei colori (Garzanti); venerdì 1° ottobre, all'Aquila Club, Calata dei Trinitari (Su Siccu), alle 18.30, Sandro Campani presenta il libro I passi nel bosco (Einaudi). Interviene la giornalista Paola Pilia. Sabato 2 ottobre Sandro Campani è a Villagrande Strisaili, alle 15.30 al Parco di Santa Barbara, di fronte alla chiesetta, in conversazione con lo scrittore Claudio Bagnasco e a Orotelli, alle 18.30, nel piazzale del Centro Polivalente Franco Pintus, in via Santa Croce, a colloquio con Vanni Lai.