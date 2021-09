Alghero: "Dall’altra parte del mare" chiude - Scrittori spagnoli, sudamericani e una tavola rotonda

Si è parlato di storia, amore, poesia, politica, di come si scrive un romanzo, si è ricordato il grande Luis Sepúlveda con il reading “Lucho”, e si sono presentati in anteprima nazionale i libri “Sangue rubato” (Lindau) di Muñoz Molina e “I baci” (Guanda) di Vilas. Ma la sezione internazionale del festival “Dall’altra parte del mare”, organizzato da Associazione Itinerandia e Libreria Cyrano, non è ancora finita. Domenica 26 settembre gli scrittori ospiti saranno infatti protagonisti di un Aperitivo d’autore alle 12 nella Libreria Cyrano di via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero. Per i lettori sarà una nuova occasione di incontrarli, sentirli raccontare la loro idea della letteratura e della società, farsi autografare i libri e porre alcune domande. Poi alle 18, nella sala conferenza di Lo Quarter, Bruno Arpaia, Guillermo Arriaga, Josè Manuel Fajardo, Elvira Lindo, Karla Suarez, Manuel Vilas, Carmen Yáñez, Monica Bedana si riuniranno per la seconda tavola rotonda aperta al pubblico di questa edizione del festival.





La sera dell’inaugurazione gli scrittori si erano confrontati sul tema “Romanzo e memoria”, raccontando il ruolo rivestito, nelle loro opere, dall’elemento autobiografico e spiegando come i ricordi si amalgamano, si trasformano e assumono nuove valenze all’interno della trama. Domenica invece si parlerà di “Scrivere dopo la pandemia”, un tema di grande interesse in un periodo in cui il Covid, oltre ad avere travolto e modificato le abitudini della vita quotidiana, pone nuove sfide e chiede di ripensare, o almeno aggiornare, anche il ruolo della letteratura come strumento per raccontare la società.

Sono stati tre giorni intensi, in compagnia di alcuni dei più importanti scrittori spagnoli e sudamericani: Guillermo Arriaga, Carmen Yáñez, Karla Suarez, Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, José Manuel Fajardo, Manuel Vilas, e insieme a loro Bruno Arpaia, scrittore e traduttore italiano di autori importanti - come Carlos Ruiz Zafón, Javier Cercas, Guillermo Arriaga – e Monica Bedana, interprete, traduttrice e direttrice della Scuola dell’Università di Salamanca.