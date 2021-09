Alghero: collage senza spazio alla Galleria CULT

Da curiosa esploratrice, in compagnia della fotografa Sigi Schöberl ha percorso migliaia di chilometri per raccogliere il materiale da cui nascerà anche il suo film Sardegna-Mosaik. “Le immagini di persone, di etnie e professioni diverse sono montate in modo tale da ottenere una profondità prospettica e quindi risultare in un quadro d'insieme surreale. Se si osservano i collage più da vicino, tempo e spazio vengono annullati. Persone di epoche diverse si mescolano a persone del presente. Così facendo isolo fotografie, cose, paesaggi, ma a volte anche testi già pubblicati. Una speciale tecnica di montaggio crea un rilievo la cui intenzione è quella di confrontare lo spettatore con una nuova realtà... almeno per far sorridere i loro volti o per catapultarli per qualche istante in un mondo che non esiste... "(Sina Moser).





Il progetto Austriamentis/Kunstschaffende 2021 nasce con il contributo del Land Salzburg e del Forum Austriaco di Cultura /Roma - Ministero degli Affari Esteri. Alghero ospiterà le mostre collettive nel Museo Casa Manno e il Comune di Bosa le accoglierà ancora nel Museo Casa Deriu a partire dal 1. Ottobre. Alghero – Galleria CULT, Bastioni Marco Polo, 39 a Dal 27 settembre al 20 ottobre 2021, aperto tutti i giorni. Orari: 27.09-07.10.2021 : 18.00 – 24.00; 08- 20.10.2021: 16.00 -21.00 . (Altri orari su appuntamento: galleriacult@gmail.com). Chiuso il 18 e 19 ottobre.18.00 – 24.00

Riprende il progetto AUSTRIAMENTIS/Kunstschaffende 2021 alla Galleria CULT sui Bastioni Marco Polo di Alghero. A partire dal 27 settembre. I nuovi collage della tirolese in residenza d’arte come borsista della Regione Salisburgo, sono complessi “tableaux vivants”. Durante l’attraversamento della Sardegna, l’artista Sina Moser ha trasposto il suo viaggio in avvicinamenti e interconnessioni inconsuete tra figure di carta, immagini del passato e il nostro contemporaneo.