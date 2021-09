Sassari: la nuova vita dell'Astra - Partita la stagione dei laboratori per i più piccoli

Per il nono anno consecutivo la Scuola di teatro per ragazzi si dedicherà all’avvicinare gli allievi al mondo del teatro, in uno spazio, quello del palcoscenico, che rappresenta il suo cuore: il luogo dove tutto, davvero tutto può accadere. E infatti sul palcoscenico che si svolgeranno le lezioni. La Scuola di teatro per ragazzi, aperta ai ragazzi dai 10 ai 17 anni, privilegia lo sviluppo di una propria autonomia all’interno di un gruppo di lavoro. “Con la testa per aria” riservato ai bambini dai 6 ai 10 anni, sperimenta gli elementi di base dell’arte teatrale con un’attenzione particolare al gesto, al movimento e al suono. Attraverso il gioco teatrale i ragazzi trovano il modo di prendere coscienza di sé rispetto agli altri sviluppando la possibilità di scoprire le proprie potenzialità espressive e creative. Giocando con il corpo, la voce, lo spazio glia llievi dei corsi sperimenteranno, attraverso i giochi di ruolo, le proprie capacità di adeguare un testo teatrale e metterlo al servizio di una vera e propria “messa in scena”.



I ragazzi e i bambini in questi anni hanno sempre partecipato con grande generosità mettendosi in gioco ognuno con le proprie caratteristiche e i personali talenti. Il “metodo” della scuola infatti si concentra sullo stimolare gli allievi a partecipare attivamente al processo creativo. La Scuola di teatro per ragazzi prevede due lezioni di prova prima dell’iscrizione. Le lezioni si terranno in parte al nuovo Cine Teatro ASTRA, Corso Cossiga 5, dal 5 ottobre e in parte al ex Oratorio di San Giuseppe, via Alghero, 78. Le iscrizioni resteranno aperte fino a tutto il mese di dicembre. Orari: Scuola di Teatro per ragazzi dai 10 ai 17 anni martedì e giovedì dalle 18 alle 20. Info 388 94 83 823 - 349 52 00 896 scuolateatroragazzi@gmail.com Con la testa per aria dai 6 ai 10 anni martedì dalle 17 alle 18.30 info 347 0483047

Al via al Cine teatro Astra la nuova stagione dei laboratori per bambini e ragazzi condotti dalle attrici e animatrici della compagnia La Botte e il cilindro. Martedì 28 settembre alle ore 19.30 si terrà il consueto incontro di presentazione della Scuola di “Teatro per Ragazzi” condotta da Daniela Cossiga e Antonella Masala e il corso per i più piccini Con la testa per aria, condotto da Consuelo Pittalis e Luisella Conti. Le insegnanti di entrambi i corsi provengono da una lunga esperienza come attrici e animatrici con la Botte e il Cilindro, storica compagnia che ha dedicato la sua attività al mondo dell’infanzia e dei giovani. Due importanti novità per la nuova stagione dei laboratori. La prima è rappresentata dalla nuova sede della compagnia appena inaugurata: il nuovo Cine Teatro ASTRA. La seconda dalla collaborazione con la parrocchia di San Giuseppe, cuore pulsante del quartiere, che mette a disposizione i locali del vicino ex oratorio per le alcune delle attività di laboratorio.