Villacidro: gli appuntamenti di oggi del Premio Dessi

Mi chiedevo se fosse l'uomo capace di produrre quella meraviglia o il violino. Forse l'arco, che tracciava l'aria con quel gesto? Avrei compreso solo molti anni dopo. Lo strumento contiene il canto, le mani del musicista sanno liberarlo». Sabato (25 settembre), l'intensa settimana di appuntamenti a Villacidro vivrà il suo momento clou in piazza Municipio, a partire dalle 18, con l'attesa cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori del Premio letterario intitolato a Giuseppe Dessì, e l'assegnazione dei premi speciali della giuria e della Fondazione di Sardegna. In lizza per il titolo di supervincitore della sezione Narrativa sono Eugenio Baroncelli con "Libro di furti. 301 vite rubate alla mia" (Sellerio), Marco Belpoliti con "Pianura" (Einaudi), e Antonio Franchini con "Il vecchio lottatore e altri racconti postemingueiani", (NN Editore); a contendersi il massimo alloro per la sezione Poesia, sono invece Franca Mancinelli con "Tutti gli occhi che ho aperto" (Marcos Y Marcos), Francesca Mazzotta con "Gli eroi sono partiti" (Passigli), e Alessandro Rivali con "La terra di Caino". Le due terne dei finalisti sono state selezionate dalla Giuria del premio, presieduta da Anna Dolfi, tra le 321 pubblicazioni iscritte quest'anno al concorso letterario: 197 per la narrativa e 124 per la poesia.





Nel corso della serata – che sarà condotta da Neri Marcorè, con intermezzi musicali di Vanni Masala e Andrea Pisu, e con letture affidate a Emilia Agnesa e Giacomo Casti - verranno consegnati anche gli altri due riconoscimenti abituali dell'appuntamento villacidrese: come già annunciato, il Premio Speciale della Giuria va quest'anno alla scrittrice, saggista e sceneggiatrice Dacia Maraini; al compositore e pianista Nicola Piovani, invece, il Premio Speciale della Fondazione di Sardegna. La trentaseiesima edizione del Premio Dessì è organizzata dalla Fondazione Giuseppe Dessì e il Comune di Villacidro con il patrocinio del Consiglio Regionale della Sardegna, dell'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, della Fondazione di Sardegna, del Ministero della Cultura e del GAL Linas Campidano.

L'appuntamento sarà recuperato in data da stabilirsi. Nell'incontro pomeridiano al Mulino Cadoni, Valeria Usala presenta "La rinnegata" (Garzanti), il suo primo romanzo, in cui ha scelto di dare voce a una donna dimenticata, una donna che ha deciso di resistere contro tutto e tutti. La giovane autrice cagliaritana rompe il silenzio che avvolge una storia che ha molto da raccontare, in cui la Sardegna è protagonista attraverso la sua natura, le sue leggende e le sue contraddizioni. Una storia di coraggio e rinuncia, di amore e potere, di rinascita e speranza. Senza un uomo accanto, una donna non è nulla: Teresa ha sempre sentito l'eco di questa frase, come il vento durante la tempesta, ma non ci ha mai creduto. Lei che è quiete e fuoco, rabbia e tenerezza, lotta contro il pregiudizio da quando è nata. Rimasta orfana, non ha avuto nessuno a proteggerla dalla propria intelligenza, oltre che dalla propria bellezza. Un intero paese la rinnega, impaurito di fronte alla sua indipendenza, alle sue parole e alle sue azioni. Perché in fondo sono solo queste a renderla diversa dalle altre donne. Violinista e protagonista della serie tv di successo La Compagnia del Cigno, Hildegard De Stefano si racconta in prima persona nel suo "Diario Musicale" (La Nave di Teseo). «La Scuola Civica, qualche anno prima di venire ammessa in Conservatorio» scrive l'autrice milanese, classe 1997. «Piccola, ero venuta a prendere mia sorella con nostra madre. Un Maestro era entrato nella stanza e aveva appoggiato con cura sul pianoforte un violino rosso scuro, segnato in più punti. Lui e l'altro insegnante lo guardavano con devozione. Uno strumento francese vecchio più di due secoli. Un oggetto che guardavo con timore, simile a un fossile. I riccioli parevano ora la testa di un serpente, ora una lingua srotolata dalla gola di una creatura mostruosa, i piroli sembravano degli occhi ciechi. Poi il Maestro lo aveva imbracciato e aveva suonato due lunghe note. Il fossile sapeva cantare! Il suono ti apriva qualcosa nel petto, poco sotto il cuore.