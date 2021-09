Villanovaforru: Racconti dall’Afghanistan - In biblioteca con i migranti e in piazza con il cinema

A seguire la toccante storia di tre sorelle bambine raccontata dal britannico Christopher Holt con “3 Sleeps” e il documentario “Osmildo” su una comunità indigena dell’Amazzonia girato da Pedro Daldegan, prima della proiezione di “Inferru” introdotta dal regista Daniele Atzeni che per questo film con al centro il lavoro nelle miniere è partito dalla ricerca di materiale d’archivio. A chiudere la serata altri due cortometraggi: “The Recycling Man” di Carlo Ballauri, particolare fiction di genere sci-fi, e “Batyr” della kazaka Yelena Lissassina che racconta una storia di violenza sulle donne. Il festival è organizzato dall’associazione culturale Life After Oil con il contributo di: Comune di Brindisi, Comune di Villanovaforru, Regione Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission, Apulia Film Commission, Fondazione di Sardegna, Medicina Democratica.





Il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Oristano, Comune di Ottana, Comune di Pattada, Ministero della transizione ecologica, Ministero della Cultura, Conservatorio di Cagliari. In collaborazione con Animas de Sardinia di Gian Paolo Marras, Ottana (NU), Apostrophe Cultura e Spettacolo di Alberto Pisu, S.T.Gallura (SS), Associazione Culturale TiConZero, Cagliari (CA), Associazione Pro loco, Villanovaforru (SU), Be Project, Lecce (LE), Ceramiche Sale di Alessio Sale, S.T.Gallura (SS), Consulta Giovani di Villanovaforru, Cooperativa Servizi Sociali, Capo d'Orlando (ME), Emergency Gruppo di Sassari, FINS Federatzione Isport Natzionale Sardu, Grandi Luci di Tony Grandi, Sassari (SS), Italia Nostra, Parco e Museo Genna Maria, Villanovaforru (SU), Polisportiva Villanovaforru, Posada Film Festival, Posada (NU), Sardex Pay, Serramanna (VS), Sportello Linguistico Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, Spunk Srl, Sanluri (SU), Subiddanoesu, Villanovaforru (SU), Turismo in Marmilla Soc. Coop., Villanovaforru (SU) e WWF Sassari.

La terza giornata di Life After Oil a Villanovaforru, oggi venerdì 24 settembre, inizia con un momento particolare per il festival: l’incontro con alcuni migranti, ospiti del Centro di accoglienza straordinaria presente nel paese della Marmilla, che sono da poco arrivati da Kabul e racconteranno nell’occasione la loro esperienza. L’appuntamento è alle 11 nella biblioteca comunale. La sera, alle 19 in Piazza Costituzione, ad accompagnare il pubblico verso le proiezioni del dopocena ci sarà il mago giapponese Keiichi Iwasaki. Autentico giramondo, è arrivato da Tokyo in Europa in bicicletta, si è fatto conoscere anche in televisione partecipando a Italia’s Got Talent dove ha conquistato tutti con i suoi trucchi e soprattutto la sua grande simpatia. Dalle 21 al via con i film, altri sei corti e un mediometraggio in concorso nelle sette sezioni che compongono il programma del festival. Si parte con il lavoro di videoarte “The Invasion” di Dante Ruslav arrivato dall’Uzbekistan e quello d’animazione di Francesco Rosso intitolato “Four Stones”.