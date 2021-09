Alghero: la Catalogna dal Cielo - Oggi l'inaugurazione della mostra

Il Sindaco di Alghero Mario Conoci insieme a Gustau Navarro responsabile dell’Ufficio de la Generalitat de Catalunya ad Alghero inaugureranno la Mostra e saranno presenti nella conferenza “La Cultura popolare in Sardegna e la Catalogna” organizzata della Fondazione Maria Carta e Adifolk. Alle 20,00 si terra un Concerto di Launeddas e Organetto con la cantante Valeria Carboni. Organizzato della Fondazione Maria Carta. Il Catalan Tourist Board ed il fotografo Yann Arthus-Bertrand hanno collaborato per la produzione della mostra fotografica “La Catalogna dal cielo”, un punto di vista speciale ed unico della Catalogna dall'aria dal prestigioso fotografo francese e interpretato dal sociologo catalano ed ecologista Ramón Folch. Con quasi il 30% del suo territorio protetto, la Catalogna vuole posizionarsi come destinazione di riferimento per il turismo sostenibile nella regione del Mediterraneo entro il 2020. Membro fondatore di NECSTouR, non è quindi una coincidenza che la Catalogna sia stata nominata alla Presidenza della rete di sviluppo sostenibile europea NECSTouR per il periodo 2015-2018. Diverse aree naturali sono state dichiarate “Riserva della Biosfera” dall’UNESCO, come il Parco Naturale del Montseny, la Val d’Aran e il Delta de l’Ebre. A queste si aggiungono Barcellona e Sitges, l’ultima ad essere stata dichiarata “Biosphere Destination”.





La mostra “Catalogna dal cielo” raccoglie una selezione di 34 foto da Yann Arthus-Bertrand, con l'unica prospettiva che caratterizza il lavoro di questo fotografo internazionale specializzata nel catturare immagini aeree stupefacenti e sempre sorprendenti. Uno sguardo diverso per un luogo insolito di un fotografo che con una tecnica originale ed espressiva. In questo angolo di visione confusa che fornisce la vista aerea, Yann Arthus-Bertrand ci offre un percorso della geografia catalana attraverso le immagini di un territorio diversificato e variegato: dalle vette solitarie dei Pirenei alle pianure inaspettate, costa variegata, i paesaggi umanizzati delle stazioni sciistiche; dalla regolarità del Eixample di Barcellona, allo spettacolo di monumenti antichi o alle torri umane costruite dai “castellers”.

La Delegazione del Governo della Catalogna in Italia, il Catalan Tourist Board, in collaborazione con il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero hanno il piacere di portare ad Alghero dal 23 al 27 di settembre la Mostra Fotografica “La Catalogna dal Cielo”, la mostra sarà in città nel Mercato Ortofrutticolo di via Sassari. La inaugurazione della Mostra si terrà giovedì 23 di settembre, alle ore 19,30, al ex Mercato Civico di Via Sassari, un evento in contemporanea con l’inizio del Festival Adifolk di cultura e tradizioni popolari della Catalogna, che i giorni 24, 25 e 26 di settembre porterà ad Alghero più di 40 gruppi tradizionali della Catalogna e 20 gruppi algheresi e sardi.