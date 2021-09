Nuoro: sabato scadono i termini per l'iscrizione alla Scuola Civica

Per accedere all’elenco completo dei corsi, per ulteriori informazioni e per consultare la modulistica cliccare sul seguente link. É possibile, inoltre, rivolgersi alla segreteria della Scuola Civica dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 20.30 al numero 375 5282076 o via email all’indirizzo scuola.civica@ comune.nuoro.it

In collaborazione con l’Ente Musicale di Nuoro, inoltre, verrà proposto il concerto e la masterclass del pianista Maurizio Baglini (dal 3 al 5 dicembre). Al momento vi è disponibilità per tutti gli strumenti, ma in particolare per le classi di flauto, clarinetto, violoncello e sassofono. Nel prossimo anno scolastico la Scuola Civica di Musica Antonietta Chironi aprirà le porte a circa 250 allievi, tra riconferme e nuovi iscritti.

C’è ancora tempo per presentare la propria iscrizione alla Scuola Civica di Musica Antonietta Chironi di Nuoro: il termine per le iscrizioni all’anno scolastico 2021/2022, inizialmente previsto per il 20 settembre, è stato prorogato a sabato 2 ottobre, permettendo a chi non fosse ancora riuscito, di presentare la propria domanda. L’offerta formativa dell’istituzione deputata alla diffusione musicale per la formazione e crescita culturale della cittadinanza, si arricchisce ulteriormente di nuovi corsi, integrando le attuali discipline con l’insegnamento di strumenti come il flauto e il canto popolare nonché di importanti iniziative quali un concorso di composizione dedicato alla figura di Grazia Deledda, suddiviso in varie sezioni, con il duplice intento di celebrare il centocinquantenario della nascita della scrittrice nuorese (Premio Nobel per la letteratura nel 1926), e il quarantennale della Scuola Civica “Antonietta Chironi”.