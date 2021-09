Cagliari: tra "I libri a passeggio" c'è il compleanno di Grazia Deledda

Cosima e Damina come i santi guaritori cui è dedicata la Chiesa sulla strada di Mamoiada alla quale i genitori di Grazia erano particolarmente devoti, che si festeggiano proprio il 27 settembre. Eppure presso le carte amministrative del Comune di Nuoro la sua nascita, come “bambino di sesso femminile” risulta registrata il 28 settembre. Forse come molti padri anche Antonio Deledda avrà festeggiato la nuova nascita e ...dimenticato di un giorno la sua registrazione all’anagrafe. Comunque per un dono prezioso del destino Grazia comunica la sua data di nascita proprio il 10 dicembre, giorno in cui molti anni dopo, nel 1927, avrebbe ricevuto a Stoccolma il Premio Nobel perché sempre in quel determinato giorno si consegna l’ambito riconoscimento. Il 27 settembre è anche il giorno di nascita di Maria Lai, la grande artista di Ulassai. Altro dono del destino.

Il 27 settembre prossimo nell’ambito della Rassegna “ Libri a passeggio”della Fondazione Siotto a Cagliari, organizzata e ideata dal Club Jane Austen Sardegna con la sua direttrice artistica Giuditta Sireus, Neria De Giovanni parlerà di Grazia Deledda presentando il nuovo libro “Le donne di Grazia” (Nemapress edizioni). “Il mio compleanno cade il 27 settembre : per cui io mi chiamo anche Cosima e Damiana...” Così in una lunghissima lettera del 10 dicembre 1892 la giovanissima Grazia Deledda scrive ad Andrea Pirodda. Confidava nella serva, fidata e fedele, per portare questa missiva dove parlava di sé, dell’invidia dei nuoresi e d’amore!