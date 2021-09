Il Comune di Sassari aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2021

L’evento “Il Duca e il suo Palazzo”, in programma per sabato 25 settembre dalle 16 alle 19 a Palazzo Ducale, prevede una serie di visite guidate a cadenza oraria, che si svolgeranno durante l’orario di apertura straordinaria del palazzo, attraverso le quali i visitatori potranno scoprire gli spazi espositivi delle Stanze del Duca e l’area archeologica delle Cantine. L’evento “Monte d’Accoddi: l’unicità per superare le diversità...”, in programma sabato 25 settembre dalle 17 alle 19 nell’area archeologica di Monte d’Accoddi, consisterà in una visita guidata tematica che si propone come un’occasione per sfruttare la risorsa culturale per l’inclusione e il benessere sociale. Il racconto della vita di una comunità che, alla fine del Neolitico, decide di scegliere quest’area per vivere stabilmente e come luogo di culto costituirà il filo conduttore della visita guidata. Tutti gli appuntamenti delle GEP 2021 saranno pubblicati sul sito del ministero della Cultura (eventi diurni e aperture serali) e sul sito europeo degli European Heritage Days.





Gli hashtag ufficiali per seguire la manifestazione sono #GEP2021 #patrimonioculturaletuttiinclusi e #EuropeanHeritageDays #EHDs #inclusione #accessibilità La partecipazione, per massimo 20 persone a Monte d’Accoddi e 10 persone per turno a Palazzo Ducale, è gratuita. È necessaria la prenotazione. È possibile contattare l’ufficio informazioni turistiche InfoSassari (079 2008072 – email infosassari@comune.sassari.it) In base alla normativa per il contrasto della diffusione del Covid, l'accesso ai siti è consentito solo se in possesso di Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) corredato da un documento di identità valido. È obbligatorio l’utilizzo della mascherina. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti muniti di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute. Per informazioni dettagliate sul Green Pass e su come si ottiene, consultare il sito web ufficiale: https://www.dgc.gov.it/web

Anche quest’anno si celebrano in Italia le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura. Il Comune di Sassari, in collaborazione con la Direzione regionale Musei della Sardegna, aderisce all’iniziativa con due eventi, che si terranno sabato 25 settembre, ispirati al tema delle GEP 2021. Lo scopo è promuovere e divulgare il patrimonio storico ed identitario di Sassari e di attivare sinergicamente l’integrazione nella vita di una comunità, favorendo l’accesso al patrimonio archeologico a gruppi sociali più diversificati, dai nuovi cittadini ai bambini, anziani, persone con disabilità.