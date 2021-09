Alghero: week end in Cattedrale per la Rassegna Note di Fine Estate

Il 19 settembre saranno invece protagonisti il Coro S'Ispera di Ollolai diretto dal M° Maria Chiara Piras e il Coro Matilde Salvador di Alghero diretto dal M° Paolo Carta, accompagnato dal Gruppo Orchestrale "Il Violino" di Sassari e dal pianoforte di Francesco Saba. La Rassegna Note di Fine Estate è inserita nel calendario di eventi del Festival Sant Miquel.

Il Coro Matilde Salvador dell’Associazione Akademia Cantus et Fidis di Alghero organizza la XXVIII edizione della Rassegna Note di Fine Estate, che si svolgerà nella Cattedrale di Santa Maria ad Alghero il 18 e 19 settembre alle ore 20.30. Quest'anno, nonostante le difficolta legate alla pandemia del Covid 19, lil Coro Matilde Salvador vuole dare un segnale di rinascita collettiva, di volontà e tenacia per andare avanti. Per questo motivo abbiamo il piacere di invitare tutti i cittadini di Alghero, previa e obbligatoria registrazione e con il rispetto delle normative sanitarie vigenti, ad assistere ai concerti dei cori che abbiamo avuto il piacere di invitare per condividere insieme a noi due giorni in musica. Il 18 settembre saranno ospiti Su Corcordu Santu Nigola di Nughedu San Nicolò e il Coro Lo Frontuni di Alghero diretto dal M° Francesco Santino Scognamillo, due eccellenti esempi della musica corale tradizionale della Sardegna.