Cultura Sassari: "Notturni Contemporanei" in Sala Sassu - Sinergie tra Conservatori

Lunedì 13 settembre alle ore 21.30 nella Sala Sassu del Conservatorio Canepa a Sassari si terrà il concerto di chiusura del progetto “Notturni Contemporanei” realizzato in stretta sinergia tra i due Conservatori dell’isola. Sul palco salirà la pianista Sara Sestu che eseguirà la sonata op. 2 n. 1 di L. V. Beethoven e a seguire il brano contemporaneo Eos-Phobos (2021) del compositore Alessio Carrus e “Feux d’artifice” dal II libro dei preludi di Claude Debussy. Nella seconda parte della serata Anna Maria Fiore al violino e Varvara Kotova al pianoforte eseguiranno la sonata n. 1 di J. Brahms. A conclusione di serata verrà eseguito il brano Sfumature sonore, per violino (2021) del compositore Domenico Lavena. Gli esecutori e i compositori provengono tutti dal Palestrina di Cagliari. Il Concerto sarà replicato il giorno successivo nel cortile interno del Conservatorio di Cagliari. I due brani contemporanei proposti come tutti gli altri della rassegna saranno eseguiti in prima esecuzione assoluta.