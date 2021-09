Seulo: un viaggio di nozze tutto da riidere - Commedia dei Barbariciridicoli

Si terrà domani 10 settembre lo spettacolo teatrale della compagnia teatrale dei Barbariciridicoli che porterà sul palco di Piazza Genneria le vicende comiche del viaggio di nozze tardivo di Peppanna Culimanna e Bobore Preda Ischippiumeda. "Sa tzuccada de su fumu" esilarante commedia in lingua sarda e italiana che vede sul palco Michael Lai e Roberto Piredda.

Questi avranno il compito di traghettare la serata con i siparietti comici che ormai sono un vero e proprio cavallo di battaglia per il gruppo di attori della compagnia di Ottana guidato dal regista Tino Belloni. “Bobbore e Peppanna, ci faranno scoprire paesi, città, luoghi e personaggi diversi – spiega Tino Belloni -.





Affronteranno le disavventure del loro tardivo viaggio di nozze in quel di Venezia. Saranno alle prese con gondole, ponticelli e piccioni, in una cornice “romantica” che farà da contrasto alla rusticità concreta e paesana dei due protagonisti. La commedia, in sardo e italiano, risponde a una nuova formula sperimentata dalla compagnia: il copione nel finale lascia lo spazio alla improvvisazione. Ciò darà luogo a un finale inedito determinato dalle indicazioni e suggerimenti del pubblico". Lo spettacolo è reso possibile grazie al Comune di Seulo, alla Fondazione di Sardegna e la Regione Sardegna.