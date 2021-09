Sassari: lo storico Verdi ritorna scuola di Teatro - I corsi di Arts Tribù

Ma non solo: saranno previsti incontri con personalità del mondo teatrale e artistico isolano e nazionale, per garantire a tutti i partecipanti un’esperienza immersiva nel mondo del palcoscenico. All'interno del corso, da Ottobre a Giugno, gli allievi affronteranno un percorso fatto di scoperta, consapevolezza e azione, nel quale apprenderanno le basi degli strumenti fondamentali del mestiere dell'attore: tecnica vocale, dizione, interpretazione, movimento scenico, improvvisazione, senza trascurare alcune nozioni fondamentali e indispensabili di storia del teatro. Gli allievi del corso “Allievi Attori” vivranno invece una vera e propria esperienza di formazione e produzione teatrale intensiva Tutte le lezioni si svolgeranno con la massima attenzione alla sicurezza sanitaria e l’assoluto rispetto delle normative. Alla base degli insegnamenti impartiti dal corso vi è una priorità: quella del divertimento, inteso come gusto della scoperta, piacere dello stare insieme e della pratica, costante, del gioco scenico. L’appuntamento con la prima lezione è per il 20 Settembre alle ore 20 al Teatro Verdi. Il programma della scuola è disponibile al sito www.scuolateatrosassari.it

A teatro come a scuola, all’interno della prestigiosa cornice del Teatro Verdi. Continua per il quinto anno consecutivo il percorso di “ScuolaTeatroTribù”, la scuola di Teatro fondata da Associazione ArtsTribu per imparare trucchi e tecniche del palcoscenico, che negli anni ha visto avvicendarsi centinaia di attrici e attori di ogni età e livello Il 20 Settembre al Teatro Verdi alle ore 20 la Scuola di Teatro riprenderà il suo cammino, dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, con quattro appuntamenti di prova sono gratuiti e aperte a tutti, dai 15 ai 99 anni. I corsi, che si dividono in Propedeutico (per chi è alle prime esperienze) Avanzato (per chi ha già esperienza di palco), e Allievi Attori, per tutti i giovani che vogliano formarsi come giovani professionisti dello spettacolo sono seguiti da docenti d’esperienza: Michele Vargiu, attore e autore teatrale impegnato su tutto il territorio nazionale e “voce”, fra l’altro per RadioRai, Federica Seddaiu, attrice di origini sarde proveniente dall’accademia Silvio D’Amico di Roma, Laura Garau, attrice, regista e vocologa dipplomata presso il Teatro Arsenale di Milano, Luca Losito, attore e regista con alle spalle collaborazioni con Ivano Marescotti, il Teatro Stabile della Sardegna, un titolo di campione italiano di improvvisazione teatrale e varie esperienze cinematografiche, Valeria Alzari, formatrice, attrice e direttrice organizzativa dell’intero progetto.