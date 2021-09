La "brezza leggera" di Alessandro Zorzo - Romanzo d'esordio per il giornalista

Vuole andare via e scoprire altri mondi. E in essi vuol vedere riflesso sé stesso. Solo arrivando a Sottomondo, un mondo straordinario in cui – al contrario di Pao - esistono atroci diversità, insanabili contrasti e iniqui conflitti sociali, egli riuscirà ad accettare la sua parte più umana e più vera, trovando finalmente la sua identità. Questo racconto parla delle nostre piccolezze, dei nostri drammi. Delle nostre miserie. Ma anche della nostra bellezza. Parla di buoni libri che allargano gli orizzonti. Ma anche di cattive letture che chiudono la mente, creando pregiudizi e barriere. Parla anche del fantastico mondo del giornalismo, con tutte le sue contraddizioni e incongruenze. Parla del labile filo che separa la follia dalla saggezza, e dell’ineludibile difficoltà, per l’essere umano, di discernere con certezza il bene dal male. Ma ne parla sempre col sorriso. Lasciando ad altri lo stile drammatico, Zorco predilige un registro ironico, regalando al lettore suggestioni, giochi di parole e paradossi. Sullo sfondo, Cagliari e la Sardegna. Riconoscibili, ma con discrezione. Senza invadenza. Quasi camuffate nei contorni di una storia volutamente senza spazio e senza tempo.



La presentazione vedrà, oltre all'autore, la presenza del presidente dell’Assostampa Celestino Tabasso e il giornalista Vito Biolchini. Le letture saranno a cura di Angelo Zedda. Alessandro Zorco è un giornalista professionista di Cagliari. Laureato in Giurisprudenza, ha frequentato in lungo e in largo il mondo dell’informazione sarda. Ha collaborato per anni con l’Unione Sarda, ha vissuto l’esaltante vicenda di Epolis, freepress fondata dal visionario Niki Grauso. Ha collaborato con numerosi periodici e riviste. Oggi lavora per un quotidiano online e gestisce alcuni uffici stampa. Fa parte del direttivo regionale dell’Assostampa, della Commissione nazionale Lavoro Autonomo e di altri organismi di rappresentanza dei giornalisti sardi. Appassionato di scrittura, nel 2019 ha curato la pubblicazione del volume “Dalla prima radio libera alla scoperta del web – Storia e personaggi di spicco dell’informazione in Sardegna”, edito dal Corecom Sardegna.

Mercoledì prossimo, alle 18, nella sala convegni dell'Assostampa a Cagliari, in via Barone Rossi, si terrà la presentazione del libro "Come una brezza leggera – Cronache dal Mondo Pao"di Alessandro Zorco,Edizioni Abbà Tutto, anche la verità più drammatica, può essere raccontato con un sorriso, sostiene uno dei personaggi di questa storia. Ed in effetti un sorriso - accogliente e senza giudizio - sembra percorrere dall’inizio alla fine questo romanzo distopico e originale che parla con una certa complice benevolenza delle contraddizioni e delle debolezze insite nel nostro essere umani. Nel suo romanzo d’esordio “Come una brezza leggera” Alessandro Zorco semina zizzania. Mescola carte. Sparge qua e là – infarcendole di fandonie - delle verità. A partire dal mondo immaginario che ospita la storia: il Mondo Pao. Qui - in questo mondo edulcorato in cui tutti sono apparentemente felici ma noiosamente appiattiti in una vita patinata - Leone, dedito al cazzeggio e al nuoto controcorrente, non riesce a trovare sé stesso. Non accetta quella finta felicità fatta di verità imposte dall’alto.