Cultura Olmedo: sabato i cantadores in piazza Giovanni XIII

Proseguono gli incontri previsti all'interno del Programma Ri-Usciamo Olmedo 2021 predisposto dal Comune, Assessorato alla Cultura, Biblioteca Comunale , in collaborazione con la Pro Loco . La serata di sabato 11 settembre è dedicata al canto sardo. Il vasto e variegato universo della musica tradizionale sarda verrà riproposto dalle voci dei cantadores Franco Denanni, Tino Bazzoni e Marco Manca, accompagnati dalle sonorità mediterranee della fisarmonica di Gianuario Sannia e della chitarra di Nino Manca. La manifestazione sarà realizzata nel rispetto della normativa anticovid con particolare riferimento al DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 il quale prevede che alle manifestazioni culturali può partecipare solo chi è in possesso di una Certificazione verde Covid-19 (green pass) che attesti di aver fatto almeno una dose di vaccino, oppure essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle ultime 24 ore, oppure essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti. Il pubblico avrà accesso all’area della manifestazione opportunamente transennata e sino al raggiungimento del numero massimo di sedie disponibili, opportunamente distanziate nel rispetto della normativa. L'evento si svolgerà sabato 11 settembre 2021 in Piazza Giovanni XXIII alle ore 21:00