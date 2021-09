Cagliari: comincia stasera Karel Music Expo

Tutto pronto, a Cagliari, per la quindicesima edizione del Karel Music Expo, il festival delle culture resistenti organizzato dalla cooperativa Vox Day, che da giovedì (9 settembre) a sabato pianta le tende per il secondo anno consecutivo al Lazzaretto, il Centro polifunzionale d'Arte e Cultura nel quartiere Sant'Elia. Un'edizione che si riconosce sotto il titolo "Outsiders": dedicato a chi resta fermamente sé stesso, facendo della propria diversità un valore, non accettando l'omologazione passiva e impersonale.

Il Karel Music Expo è un format multidisciplinare che promuove tutte le forme espressive estranee ai meccanismi della grande distribuzione. Come sempre, la musica fa la parte del leone con quindici proposte diverse nell'arco delle tre serate, spaziando tra generi e stili differenti: ecco dunque in arrivo la cantante di origine ucraina Maria Basel, la cantautrice tunisina Emel, insieme al violinista Rodrigo D'Erasmo; dalla Penisola sbarcano Cristina Donà, Giorgio Canali, Edda, Tre Allegri Ragazzi Morti, Daniele Celona, Gionata Mirai; giocano in casa, invece, SARRAM, Stziopa, Igor Lampis, Andrea Andrillo, OK BA, Luca Usai e Peter Waters, australiano ma di base in Sardegna.

Non solo musica, come sempre, anche in questa edizione del KME: il cartellone propone infatti incontri di approfondimento, come "Donne in festival", sul tema dell'organizzazione dei festival culturali, con Rita Atzeri, Manuela Fiori e Mattea Lissia, condotto da Laura Fortuna; o come quello a sfondo storico e archeologico con Massimiliano Piga dell'associazione I love Sardegna. Spazio anche alle presentazioni editoriali, col giornalista Luca Mirarchi e con lo scrittore genovese MIchele Vaccari, e all'arte visiva, con la mostra "Questa stanza non ha più pareti" dell'artista La Chigi.

A completare la serie di eventi, una "Passeggiata Archeo-felina", anche questa a cura di I Love Sardegna, nelle aree archeologiche di San Saturnino e di Bonaria, in collaborazione con la colonia felina Gli SfiGatti e l'associazione I Mici dell'Orto.

Immancabile anche lo spazio dedicato alle degustazioni dei prodotti del territorio, con la Food Experience a cura dell'Accademia del Buon Gusto, guidata dallo chef del Cagliari Calcio William Pitzalis, insieme ai ragazzi del quartiere Sant'Elia.

Dopo l'anteprima di venerdì scorso a Sarroch, protagonista Samuel nell'unica tappa sarda del suo Cinema Tour, il quindicesimo Karel Music Expo apre ufficialmente i battenti domani sera, giovedì 9 settembre. A dare il via alla tre giorni al Lazzaretto, alle 18, sarà "Donne in Festival", un incontro con le fondatrici di alcune tra le iniziative culturali più importanti in Sardegna, che da anni operano nel settore: Mattea Lissia, Manuela Fiori e Rita Atzeri. Come nasce l'idea di creare un festival? Come funziona l'organizzazione e la progettazione? Quali sono le difficoltà e le sfide? Qual è il senso di operare in Sardegna? Di questi e altri temi si parlerà nell'intervista condotta da Laura Fortuna, regista e attrice della Fondazione Giuseppe Siotto. L'appuntamento, con ingresso gratuito, è proposto in collaborazione con la Fondazione Siotto e Le Officine.

A seguire, alle 19.15, spazio a una novità editoriale con la presentazione di "Nessun destino è segnato - Le storie di casa Emmaus", primo libro del giornalista Luca Mirarchi, pubblicato quest'anno da Alfa Editrice, che racconta del suo periodo di collaborazione con Casa Emmaus, la comunità di recupero alle porte di Iglesias, la città dove è nato nel 1980. Alla giornalista Manuela Arca il compito di condurre l'incontro.

Tra musica e poesia, "Pròlagus, canzoni per resistere, per non morire" è il libro-disco (S'Ardmusic e Abbà Editore, 2020) del cantautore cagliaritano Andrea Andrillo, di scena alle 20.30 nella corte centrale del Lazzaretto. Il libro nasce attorno a spunti e suggestioni provenienti dal disco cui fa da corollario, un disco intimista, sentito e pieno di colori; undici canzoni, due totalmente in spagnolo e le altre in sardo, con piccole, significative contaminazioni della lingua inglese nei testi.

Ancora musica e parole nel set successivo di Daniele Celona, cantautore torinese che plasma i suoi brani come rappresentazioni, nella cura dei testi, attraverso un originale uso delle allitterazioni e di eleganti figure ritmiche. Nel suo bagaglio di esperienze, cinque album all'attivo a partire dal 2012 ("Fiori e Demoni", "Amantide Atlantide", "La Colpa", "Dalla Guerra alla Luna", "Abissi Tascabili") e tour in tutta Italia con la partecipazione di artisti come Il Teatro degli Orrori, Paolo Benvegnù e Umberto Maria Giardini. Daniele Celona ha ottenuto vari riconoscimenti, come il premio per il miglior testo all'ottava edizione del Premio Anacapri Bruno Lauzi – Canzone d'autore (2015), ed è stato candidato alla Targa Tenco nella categoria Miglior Canzone con "Amantide" (2015).

Riflettori ancora puntati sulla Corte centrale del Lazzaretto, intorno alle 22, dove è atteso Giorgio Canali, veterano e figura di primo piano nel panorama musicale indipendente italiano con gruppi come CCCP, CSI, PGR; voce e chitarra, porterà in scena brani tratti da "Venti", doppio vinile e cd uscito a fine 2020, ottavo album messo a segno con i suoi Rossofuoco: "venti" come i brani inediti, frutto della poetica intimista ma schietta, visionaria ma realista dell'artista romagnolo. Un disco nato nel primo lockdown, "durante il Grande Panico Globale del 2020, all'inizio di marzo", come ha dichiarato Giorgio Canali: "Isolati e confinati nei nostri rispettivi ambienti domestici, rifiutandoci di partecipare alle farse consolatorie dei miniconcerti in streaming e alle balconate pomeridiane, abbiamo iniziato a registrare, ognuno con i propri mezzi, spunti e idee e abbiamo cominciato a scambiarceli. È un album figlio dei nostri tempi disgraziati e delle connessioni internet ad alta velocità".

Un'artista di fama internazionale approda sul palco del KME intorno alle 23: è Emel Mathlouthi, stella del pop nordafricano, nota per i suoi testi politicamente impegnati, in particolare per il brano "Kelmti Horra", assurto a inno della "Rivoluzione dei Gelsomini" del 2010/11 nel suo Paese, la Tunisia, nella stagione delle "Primavere arabe", portandola a esibirsi con grande successo al Nobel Peace Prize Concert del 2015, e poi in tutto il mondo. Con tre album all'attivo, e un percorso artistico segnato da importanti collaborazioni con artisti e produttori internazionali, la cantautrice tunisina sarà accompagnata dal violinista e polistrumentista Rodrigo D'Erasmo (Afterhours).

Dopoconcerto, a suggello della giornata inaugurale, con la voce e la chitarra di Gionata Mirai; l'ex frontman dei Super Elastic Bubble Plastic e cofondatore de Il Teatro degli Orrori ha all'attivo due album nel segno del suo primo amore, la chitarra acustica e la lezione fingerpicking di maestri come John Renbourn, Leo Kottke e John Fahey: "Allusioni" (del 2011) e "Nelle mani" (2017).