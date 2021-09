Cagliari: "Dietro la copertina" parte con Mario Segni

Parte venerdì alle ore 18.00 con il libro di Mario Segni “Il colpo di stato del 1964” la rassegna culturale promossa dai Riformatori sardi e intitolata “Dietro la copertina”. L’incontro vedrà anche la partecipazione del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e del sindaco di Quartu Sant’Elena, Graziano Milia che sotto la guida di Umberto Ticca, in qualità di moderatore, alimenteranno il dibattito politico fino a toccare temi di strettissima attualità.





La rassegna culturale “Dietro la copertina” è articolata su una serie di appuntamenti legati alla lettura che faranno da apripista alle lezioni di politica vera e propria che partiranno a gennaio 2022. Dopo il grande successo dei primi due cicli della scuola formazione politica, con questi eventi si punta infatti a proseguire il percorso di approfondimento culturale e politico, offrendo nuove occasioni di dibattito e confronto. Ogni giornata sarà caratterizzata, oltre che dalla presentazione del libro, anche da “cento domande all’autore” che il pubblico potrà rivolgergli.





Si parte quindi con i primi quattro appuntamenti – cui ne seguiranno altri - che vedranno la partecipazione, in qualità di autori, oltre che di Mario Segni, di Stefano Dambruoso (“Jihad. La risposta italiana al terrorismo: le sanzioni e le inchieste giudiziarie. Con storie di «foreign fighters» in Italia”, 4 ottobre); Luca Barbareschi (“Cercando segnali d’amore nell’universo, 15 ottobre); Beppe Severgnini (“Neotaliani”, 26 novembre).





Le serate culturali prevedono la partecipazione in presenza (Cagliari, hotel Regina Margherita) secondo le norme di prevenzione Covid vigenti e nella modalità “on line” per chi non potrà essere in sala. Sarà possibile prenotare il posto a sedere scrivendo un messaggio al numero 3488617214. Per poter accedere è necessario essere in possesso di Green Pass.