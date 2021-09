Sassari : Domenica 4 stilisti sardi sfilano per il "Sogno di una notte di fine estate"

Ospiti d’eccezione saranno i ballerini della scuola di ballo Passion Dance di Sassari capitanati dal maestro Claudio Carta, che ci regaleranno anche la prima esibizione in pubblico del ballerino di classe internazionale Alessandro Palmisano. Vari stili, colori e lustrini per uno spettacolo assolutamente da non perdere. Ospite musicale della serata la cantante Roberta Usai. Madrina d’eccezione Chiara Manca di Oristano eletta recentemente Miss Sardegna alle selezioni regionali per Miss Italia. La sfilata inizierà alle ore 20:30 di domenica 12 settembre: è possibile acquistare i biglietti sia presso la sede dell’Associazione Culturale City&City in via Mazzini 33. e c/o RS - Roberto Stella: Piazza Castello, 16, 07100 Sassari dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

L’evento, inserito nel cartellone di Sassari Estate 2021, organizzato col patrocinio del Comune di Sassari, vede il supporto di importanti sponsor e la collaborazione con stilisti d'eccezione provenienti dai quattro angoli della Sardegna: Roberto Stella da Sassari che fa gli onori di casa, ritorna ufficialmente in città dopo i successi della Notte della Moda presentando la sua nuova collezione in collaborazione con un artista internazionale che svelerà durante la sfilata; la Sartoria Modolo di Orani, nome illustre che ha trasformato l’abito in velluto del pastore barbaricino in un capo di alta sartoria, anche nella versione femminile; Carlo Petromilli di Oristano che attraverso la sua versione moderna, rivedere i materiali e le forme per ridare vita ai capi della tradizione sarda; ultimo ma non ultimo, l'Atelier Anthea di Carbonia, specialista nel settore wedding, da 30 anni crea abiti ispirati agli elementi della natura, vestendo le spose di tutta la Sardegna come delle incantevoli dee.