Alghero: concerto di Claudia Crabuzza per la Diada Nacional de Catalunya (bilingue)

mail: alguer@gencat.cat L’artista algherese ha un raporto consolidato con la Catalogna, il 2016 ha pubblicato con l’etichetta catalana Microscopi, “Com un soldat” il primo disco solista, un disco di canzoni originali con testi in catalano di Alghero, con le musiche di Fabio Sanna e gli arrangiamenti di Julián Saldarriaga e Dani Ferrer, musicisti della band catalana Love of Lesbian. “Com un Soldat” ha ricevuto la Targa Tenco 2016 per il Miglior disco in lingue minoritarie, oltre al Premio Mario Cervo per la musica in Sardegna, il premio per l’interpretazione a Botteghe d’autore 2016 e una menzione per il miglior testo con “L’altra Frida” al Premio Parodi 2016. Nel 2017 è stata selezionata dai Premios Min della musica indipendente tra i migliori dischi internazionali pubblicati nel 2016. In occasione dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, per il 2021 Claudia Crabuzza insieme alla band Chichimeca sta lavorando ad un disco dedicato alla scrittrice premio Nobel su testi del giornalista Stefano Starace. In ottemperanza alle ordinanze sanitarie, è obbligatoria la previa prenotazione, possibile tramite, chiamando al numero 0794135199 oppure inviando un messaggio al numero 347 463 52 44.





L’Oficina de l’Alguer de la Delegació del Govern de Catalunya a Itàlia commemora la Diada Nacional de Catalunya, organitzant una recepció que tindrà lloc a Villa Mosca el 10 de setembre a les 19.30 hores. Aquest any, malgrat les dificultats relacionades amb la pandèmia Covid 19, la Delegació de l’Alguer de la Generalitat de Catalunya vol donar un senyal de renaixement col·lectiu, de voluntat i tenacitat per avançar. Per aquest motiu, ens complau convidar a tots els ciutadans de l’Alguer, prèvia inscripció obligatòria i complint la normativa sanitària vigent, a assistir al concert de la cantant algueresa Claudia Crabuzza. La seva implicació amb la llengua i la cultura catalanes de l'Alguer la va portar el 2012 a produir el CD "Un home del país", en el qual reinterpreta les cançons del cantautor alguerès Pino Piras, que va morir el 1989.





electrònic: , trucant al 0794135199 o enviant un missatge al 347 463 52 44. L’artista de l’Alguer té una relació consolidada amb Catalunya, el 2016 va publicar el seu primer disc en solitari amb el segell català Microscopi, "Com un soldat", un disc de cançons originals amb textos en català de l’Alguer, amb música de Fabio Sanna i els arranjaments de Julián Saldarriaga i Dani Ferrer, músics de la banda catalana Love of Lesbian. "Com un Soldat” va rebre la Targa Tenco 2016 al millor disc en llengües minoritàries, a més del premi Mario Cervo de música a Sardenya, el premi a la interpretació de Botteghe d'Autore 2016 i una menció al millor text amb “L’altra Frida” al Premi Parodi 2016. El 2017 va ser seleccionada pels Premios Min de música independent entre els millors discos internacionals publicats el 2016. Amb motiu del 150è aniversari del naixement de Grazia Deledda, per al 2021 Claudia Crabuzza juntament amb la banda Chichimeca treballa en un disc dedicat a l’escriptora guanyadora del premi Nobel sobre textos del periodista Stefano Starace. En compliment de les ordenances sanitàries, és obligatòria la reserva prèvia, possible per correu alguer@gencat.cat , trucant al 0794135199 o enviant un missatge al 347 463 52 44.

L’Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia commemora la Diada Nacional della Catalogna, organizzando un ricevimento che si svolgerà a ViIlla Mosca il 10 settembre alle ore 19,30. Quest'anno, nonostante le difficolta legate alla pandemia del Covid 19, la Sede di Alghero della Generalitat de Catalunya vuole dare un segnale di rinascita collettiva, di volontà e tenacia per andare avanti. Per questo motivo abbiamo il piacere di invitare tutti i cittadini di Alghero, previa e obbligatoria registrazione e con il rispetto delle normative sanitarie vigenti, ad assistere al concerto della cantante algherese Claudia Crabuzza. Il suo convolgimento con la lingua e la cultura catalana di Alghero l’ha portata nel 2012 a produrre il cd “Un home del país”, in cui reinterpreta le canzoni del cantautore algherese Pino Piras, scomparso nell'89.