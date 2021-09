L'indipendentismo fuori dai denti in un libro di Cristiano Sabino e Giovanni Fara

Giovanni Fara, classe 1975, tra il 2009 e il 2011 svolge il ruolo di coordinatore provinciale di Sardigna Natzione indipendentzia nel distretto di Sassari, è membro della Direzione nazionale del movimento ed è tra i promotori della mobilitazione contro il nucleare nel 2011. Nel 2014 partecipa alla costituzione del Fronte Indipendentista Unidu. Nel 2018 ricopre l’incarico di portavoce di Caminera Noa. È cofondatore nel 2017 della Catartica Edizioni. Il saggio presenta una autocritica fuori dai denti ai motivi che hanno portato l’indipendentismo sardo all’attuale condizione di inconsistenza politica, proprio in un momento storico favorevole allo sviluppo dei movimenti per l’autodeterminazione. Però non si tratta di una critica distruttiva o di una rinuncia. La presa di coscienza della fine dell’indipendentismo organizzato apre invece ad un confronto serrato sulle ragioni del suo fallimento e quindi ad una possibile ripresa di un’idea popolare e diffusa di Sardegna autodeterminata e rispettata. Evento fb: https://www.facebook.com/events/269247778112171/?ref=newsfeed