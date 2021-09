Festival di Venezia: si assegna il Green Drop Award - Presente Sardegna Film Commission

L’edizione 2021 sarà particolarmente ricca di appuntamenti con eventi e iniziative sui temi della sostenibilità e transizione ecologica, consapevoli della grave crisi climatica e guardando alla Conferenza mondiale dei giovani sul Clima, la Youth4Climate, e alla PreCOP 26 che si svolgeranno a Milano a fine mese, in preparazione della 26a Conferenza delle Parti (COP) sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite che nel mese di Novembre vedrà protagonista la città di Glasgow e di cui l’Italia è co-organizzatrice insieme al Regno Unito.Questo l’elenco dei momenti salienti della Green Week 2021 presentata oggi. Martedì 7 settembre 2021, alle ore 11, presso l’Hotel Excelsior, allo Spazio Incontri del Venice Production Bridge, si terrà la tavola rotonda A Better World is possible: our future must be green and sustainable.





Il cinema delle nuove generazioni, tra modelli produttivi sperimentali e Innovazione responsabile che verterà sulle politiche green per la filiera dello spettacolo; all’incontro parteciperanno, fra gli altri, il Ministero della Transizione ecologica, l’Italian Film Commission, Sardegna Film Commission, Veneto Film Commission, Trentino Film Commission, Green Cross Italia, Connect4Climate-World Bank, Arpa Veneto, Green Film Shooting. Mercoledì 8 settembre, alle ore 10, all’Italian Pavillion, presso l’Hotel Excelsior, si svolgerà la conferenza "Lo storytelling della transizione ecologica: tutti i linguaggi necessari dall'ecothriller al cineturismo". All’incontro parteciperanno: Stefania Divertito, Capo ufficio stampa Ministero della Transizione ecologica, Annamaria Granatello, Presidente Premio Solinas, Elio Pacilio, Presidente Green Cross Italia, John Woods, scrittore, Antonio Tirotto, Sindaco di Aglientu, Bepi Vigna, sceneggiatore di cinema e fumetto, presidente della Giuria del Green Drop Award. Giovedì 9, alle ore 10, all’Italian Pavillion, presso l’Hotel Excelsior, si svolgerà la tavola “Sustainable screens 2021” per confrontare dati e prospettive del PNRR rispetto all'efficientamento delle sale cinematografiche.





Partecipano: Partecipano: Elio Pacilio, Presidente di Green Cross Italia, Simone Gialdini, Direttore generale ANEC, Nevina Satta, CEO Sardegna Film Commission e General Secretary EUFCN, Cristina Vajani, Responsabile Promozione e Assistenza alle Imprese GSE, Marcello Salvio, ENEA – Dipartimento per l’efficienza energetica, Birgit Heidsiek, Green Film Shooting. Modera: Marco Gisotti, giornalista, Ministero della Transizione ecologica. Sempre giovedì 9 settembre, alle ore 15 all’isola della Certosa si procederà alla messa a dimora, in collaborazione con il Ministero della Transizione ecologica e i Carabinieri Gruppo Forestale, del “Bosco del Cinema”, oltre cento alberi dedicati ad ogni artista Leone d’oro alla carriera. Al termine dell’iniziativa si svolgerà una Masterclass su cinema e ambiente con gli studenti finalisti del Contest di Arpa Veneto con la partecipazione di John Woods, autore di Lady Cheavy e romanzi thriller, Nevina Satta, CEO Sardegna Film Commission e General Secretary EUFCN, Bepi Vigna, sceneggiatore e presidente del Centro Internazionale del Fumetto, Giulia Braga, Program manager Connect4Climate-World Bank, Andrea Di Nardo, Laser Film.





La consegna del Green Drop Award 2021 avverrà venerdì 10 settembre 2021 nella Sala Tropicana dell’Hotel Excelsior presso la Fondazione Ente dello Spettacolo alla presenza di testimonial di grande popolarità.Il trofeo del Green Drop Award 2021 sarà assegnato al film fra quelli in concorso nella selezione ufficiale che meglio abbia interpretato i valori dell’ecologia e della cooperazione fra i popoli. Come sempre, al suo interno, conterrà le terre di un luogo di particolare importanza per l’ambiente, quest’anno provenienti da Glasgow, dove si terrà la Conferenza mondiale delle parti sul Clima a novembre. Il comitato d’onore del Green Drop Award, tutto al femminile, è composto: Claudia Cardinale, Paola Comin, Simona Izzo, Ottavia Piccolo, Stefania Sandrelli, Chiara Tonelli.

È stata inaugurata , in occasione del decennale del Green Drop Award alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la Green Week 2021, organizzata da Green Cross Italia con Sardegna Film Commission e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica. La 78a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ospita infatti per il decimo anno consecutivo il Green Drop Award, il premio che Green Cross Italia assegna al film, tra quelli in gara nella selezione ufficiale del Festival, che interpreta meglio i valori dell'ecologia, dello sviluppo sostenibile e della cooperazione fra i popoli. All’evento, tenutosi presso l’Hotel Excelsior al Lido di Venezia nella sala Dell’Ente Fondazione dello Spettacolo, hanno preso parte Nevina Satta, Direttrice Fondazione Sardegna Film Commission, Elio Pacilio, Presidente di Green Cross Italia, Bepi Vigna, direttore del Green Drop Award, moderati da Marco Gisotti, giornalista, Ministero della Transizione ecologica.