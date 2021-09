Maltempo in arrivo: la Navicella d'Argento trova riparo al Teatro Ceroli di Porto Rotondo

Per questa ventesima edizione il premio andrà a Stefania Pinna, giornalista di Sky. La consegna delle ambite Navicelle d’argento, ha sempre rappresentato anche uno degli ultimi eventi di gala dell’estate in Sardegna. La nuova recrudescenza del Covid, ha costretto l’organizzazione, per il secondo anno di fila, a rivedere il clichè tradizionale dell’evento ed alla predisposizione di procedure anticovid particolarmente rigorose. Sarà così una manifestazione più sobria rispetto al passato, tutti gli eventi collaterali sono stati annullati ed anche le presenze artistiche, a partire da quella abituale dell'orchestra, sono state sacrificate. L’ingresso del pubblico al teatro Ceroli sarà consentito solo alle persone in possesso di green pass e previa registrazione. All’interno del teatro saranno previsti dei percorsi differenziati di entrata ed uscita e, salvo che non si tratti di conviventi, gli spettatori dovranno distanziarsi fra loro di almeno un metro.





Al fine di evitare code all’ingresso è consigliato comunicare preventivamente, entro le ore 18 di sabato 4 settembre, la propria presenza, alla mail: navicellasardegna@gmail. com , indicando: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza (anche eventuale domicilio temporaneo), indirizzo mail e numero di telefono cellulare. La cerimonia di consegna del Premio Navicella Sardegna, condotta da Egidiangela Sechi, coadiuvata per le letture delle motivazioni da Marco Spiga. La cerimonia di premiazione, organizzata dall'associazione “Sardegna Oltre il Mare”, gode del patrocinio e del sostegno del Comune di Olbia, della Fondazione di Sardegna e del Consorzio di Portorotondo. E’ resa possibile anche grazie agli sponsor: Banco di Sardegna, Welcome to Sardinia, Eurotarget Viaggi, Hotel Sporting Porto Rotondo, Hotel Villa del Golfo di La Conia, Hotel Gabbiano Azzurro di Golfo Aranci, Hotel Abi d’Oru a Porto Rotondo. Albo d’oro ed ulteriori informazioni sul premio sono reperibili sul sito www.premionavicellasardegna.it

Le piogge previste per la mattinata di sabato hanno fatto anticipare i tempi dell’allestimento del teatro Mario Ceroli di Porto Rotondo, dove, con inizio alle ore 20, si terrà la cerimonia di consegna delle navicelle d’argento, forgiate dall’orafo cagliaritano Bruno Busonera. Le navicelle saranno anche quest’anno sette ed andranno ad altrettante personalità, che hanno dato lustro alla nostra regione. Si tratta della scrittrice Angelica Grivel Serra, dello skipper di Luna Rossa, Max Sirena, dello scienziato Giacomo Cao, del canottiere oristanese, recente bronzo olimpico a Tokyo, Stefano Oppo, dell’amministratore delegato del Gruppo Unipol-Sai, Carlo Cimbri, dell’attrice Simonetta Columbu, lo street artist Manu Invisible. Nel corso della serata verrà consegnato anche il Premio Olimpia Matacena, intitolato alla presidente della giuria, scomparsa nel 2015, ed assegnato a personalità del mondo della comunicazione, che si siano messe in particolare evidenza.