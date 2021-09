Spettacolare conclusione del “Bandiera Gialla Music Festival”

Il weekend del cartellone dell'evento è infatti sotto il segno dei grandi artisti della della musica internazionale. Questo fine settimana, infatti, si conclude l'edizione 2021 della tradizionale rassegna di musica che ha saputo superare le difficoltà legate all'emergenza sanitaria e richiamare un pubblico appassionato e competente ad ogni spettacolo proposto.





Sabato 4 settembre, dalle ore 20.30 sul palco del Cortile Superiore dell'Oratorio Salesiano, in viale Fra Ignazio a Cagliari, si esibiranno alcuni degli artisti Pop/Rock che hanno animato la Sardegna negli anni 70: Ciò Calia, Paolo Carrus, Franco Medas, Agnese Ledda, Fortunata Piras, Livio Zuncheddu Paolo Caredda, Guido Sbressa, Mimmo Altea e

Giacomo Medas. Insieme a loro, il gruppo “The Beatfour”, che si esibiranno in un concerto dedicato alla musica, ai miti, ai gruppi, agli artisti Pop Rock che hanno fatto la storia della musica. Il pubblico, dunque, potrà ascoltare alcuni fra i più grandi successi – tra gli altri – dei Beatles, Eagles, Pink Floyd, e James Taylor.





Domenica 5 Settembre, sempre alle 20.30, sul palco dell'Antica Casa Olla, a Quartu Sant’Elena, in via Eligio Porcu 29 si esibirà il “Kor Vocal Ensemble”, ovvero Alice Madeddu, Barbara Crisponi, Caterina D'Angelo, Alessandro Porcu e Manuel Cossu, per un meraviglioso viaggio fuori programma dentro la polifonia moderna. Organizzato dall’Associazione Incontri Musicali, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica “L. Rachel” e ispirato all’omonima trasmissione di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, come omaggio alla migliore musica degli anni Sessanta e Settanta, anche in questi due appuntamenti, saliranno i giovani allievi della stessa Scuola Civica di Musica.





Sul palco il 4 settembre salirà Cristina Schirru, mentre il 5 settembre sarà la volta di Marta Moro. Per rispettare le prescrizioni sanitarie, l'ingresso, il cui costo è di 5 euro, prevede la prenotazione obbligatoria al 354/8113531 e il possesso del Green Pass. L'incasso della serata verrà devoluto in beneficenza per il restauro del Teatro dell' Oratorio

Salesiano.