Grandi ospiti e capolavori cinematografici stasera a Florinas in Giallo

Scrittore, avvocato, poeta e giornalista, lo spagnolo Carlos Zanon, pubblicato per la prima volta in Italia da Edizioni e/o è autore di oltre quindici romanzi e dirige Barcelona Negra, la rassegna di letteratura noir fondata e animata per dodici anni da Paco Camarasa, leggendario librario della libreria specializzata “Negra y Criminal” del quartiere di Barceloneta a Barcellona. Zanon, intervistato dallo scrittore torinese Enrico Pandiani, parlerà del suo romanzo “Barcellona negra” (SEM), che ha per protagonisti «Bruno, Raquel e Cristian, tre andalusi che vivono alla giornata in una Barcellona in cui miracolo economico non è più che un ricordo. Ma loro sembrano aver trovato l'attività che li toglierà dalla miseria, dalle notti spese a dormire nei parchi o negli sportelli automatici delle banche. Si appostano davanti alle case chiuse dove si appartano le coppie di amanti. All'uscita le seguono, si segnano la targa dell'auto, rintracciano il proprietario del veicolo e lo ricattano in cambio del silenzio».





Carlos Zanon sarà ospite del festival anche martedì 7 settembre a Putifigari (alle 21 in piazza Boyl). Come tutti gli anni, anche in questa edizione Florinas in Giallo dedica uno spazio privilegiato al cinema, grazie alla collaborazione con la Società Umanitaria di Alghero. Tornano, infatti, le mini lezioni cinematografiche di Emiliano Di Nolfo (alle 20), che quest’anno sono dedicate a “Quarto potere”, il capolavoro di Orson Welles, il suo primo lungometraggio, realizzato nel 1941 ad appena venticinque anni, ispirato alla biografia del magnate dell'industria del legno e dell'editoria William Randolph Hearst. Poi, alle 21, Barbara Baraldi, autrice di thriller, libri per ragazzi e sceneggiature di fumetti per la serie “Dylan Dog”, parla con Luca Crovi del suo “La stagione dei ragni” (Giunti), ambientato a Torino, la città più esoterica di Italia, dove si verifica uno strano prodigio, un’invasione di ragni sul ponte Vittorio Emanuele, e un efferato omicidio di una coppia di fidanzati, sul quale indaga il commissario Francesco Scalviati, il padre di Aurora Scalviati, la “profiler del buio” protagonista della fortunata trilogia della Baraldi: “Aurora nel buio” (Premio Garfagnana in giallo e NebbiaGialla), “Osservatore oscuro” e “L’ultima notte di Aurora”. Infine l’attore Sante Maurizi legge alcuni brani di “Procedura”, il capolavoro dello scrittore Salvatore Mannuzzu, scomparso nel 2019, che quest’anno il festival omaggia con un reading quotidiano.

Il pomeriggio di oggi venerdì 3 settembre al festival letterario Florinas in giallo si apre alle 17 con i laboratori di animazione alla lettura per bambini - che continuano anche sabato - organizzati dalla Comes, la Cooperativa delle mediateche sarde, nella biblioteca comunale di Florinas e con la presentazione del libro per giovani lettori “Prigioniero nella pietra. I misteri di Mercurio” (Emons). Alle 18.30 in piazza del Popolo iniziano gli incontri con gli autori. Sara Vallefuoco presenta il suo romanzo di esordio, “Neroinchiostro”, classificatosi al secondo posto nel concorso per inediti “Antonio Gramsci”, un giallo ambientato in Sardegna nel 1899, quando il vicebrigadiere Ghibaudo viene trasferito sull’isola insieme a un gruppo di carabinieri provenienti da tutto il Regno per combattere il banditismo.