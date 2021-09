Porto Torres: nasce il Pass Voci d'Europa

Una donazione minima di soli sette euro per sostenere il festival internazionale di musiche polifoniche più longevo della Sardegna. Nasce quindi il Pass Voci d’Europa, una nuova iniziativa lanciata dall’Associazione Coro Polifonico Turritano per dare ai sottoscrittori la possibilità di ricevere sconti e agevolazioni in numerose attività locali durante le giornate dedicate alla manifestazione, dal 15 al 19 settembre 2021. Le strutture convenzionate operano in diversi settori che vanno dal pernottamento alla ristorazione, dalle visite dei luoghi della cultura agli acquisti nelle botteghe artigianali.

«Tutto il mondo della cultura e dello spettacolo – sottolinea la Presidente, Maria Maddalena Simile – vive forse il periodo più complicato della sua storia così come il Festival Voci d’Europa, una tradizione che con grandi sforzi, impegni economici e in termini di risorse umane stiamo continuando a portare avanti per non disperdere il patrimonio culturale di un grande progetto giunto alla trentottesima edizione. Perciò, assieme a tutto il gruppo di lavoro del festival, abbiamo pensato di lanciare un'iniziativa in grado di coinvolgere anche le attività di Porto Torres, alle quali va il nostro ringraziamento per l'entusiasmo con cui stanno accogliendo la proposta».

VdE Pass. Per ottenere il proprio Pass basterà effettuare una donazione minima di 7 euro con PayPal tramite il link https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=VVM4QL98D75EC oppure attraverso un bonifico bancario (Intestatario: Associazione Coro Polifonico Turritano; Banca: Banco di Sardegna; IBAN: IT26A0101585030000000015137; Causale: VDE PASS – Nome e Cognome): la ricevuta della donazione unitamente al proprio nominativo dovrà essere inviata alla mail info@vocideuropa.it. Il ritiro avverrà poi in prossimità delle date del Festival, in giorni e orari concordati con lo Staff. Nel pass sarà riportato un codice QR da inquadrare con lo smartphone: ogni utente potrà consultare sia il calendario degli eventi di Voci d’Europa 2021 sia il dettaglio delle attività inserite nel progetto, con le differenti tipologie di scontistica.

Crowfunding. Per sostenere l’attività del Coro Polifonico Turritano e il Festival internazionale di musiche polifoniche Voci d’Europa è, inoltre, ancora possibile effettuare una donazione libera direttamente sul sito Gofundme, al seguente link: https://www.gofundme.com/f/sostieni-il-coropolifonicoturritano. La cifra sarà interamente utilizzata per sopperire alle spese della manifestazione.