Alghero: "organo a 4 mani" per la rassegna organistica in Cattedrale

Il programma del concerto di domenica comprende composizioni di Jan Pieterszoon Sweelinck (Fantasia Chromatica); di Niccolò Moretti (Sonata I, Adagio, Sonata del signor Mozart ridotta per l’organo dal signor Nicolò Moretti); di Johann George Albrechtsberger (Preludio e Fuga in do maggiore per organo a 4 mani); di Wolfgang Amadeus Mozart (Overture da “La Clemenza di Tito” per organo a 4 mani e “Der, welcher wanderl diese Strasse” da Il Flauto magico per organo a 4 mani); di Ludwig Van Beethoven (Zveistimmige Fuge fur Orgel 1783 WoO 31 e Allegretto quasi Andante 1802 Bagatellen op. 33/6); di Gioachino Rossini (“Assisa a’ pié d’un salice” da Otello per organo a 4 mani, trascrizione di Anton Diabelli); di Franz Lachner (Introduction und Fuge Op. 62 in D-Moll per organo a 4 mani). All’ingresso e durante il concerto saranno osservate le prescrizioni sanitarie anti covid.

Prosegue con successo la XXI edizione della Rassegna Internazionale Organistica. Domenica 29 agosto, ancora una volta alle 21 nel Duomo di Alghero, è in calendario un nuovo concerto. Con un gradito ritorno: Olimpio Medori, organista e studioso dell’arte tastieristica, già ospite nelle ultime edizioni della Rassegna, che suonerà insieme a Mara Fanelli, docente di clavicembalo e tastiere storiche al Conservatorio “Canepa” di Sassari. Un duo d’eccezione, che proporrà la serata “Organo a 4 Mani e 2 Piedi”. Organizzata dall’associazione Arte in Musica nell’ambito della programmazione del Festival del Mediterraneo, la Rassegna Internazionale Organistica gode del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna - Assessorato alla Pubblica Istruzione Beni Culturali Spettacolo e Sport, della Presidenza del Consiglio regionale, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero.