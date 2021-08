Comincia domani a Neoneli la nuova edizione di Licanìas: il festival di parole, arti e paesaggi

In conversazione con l'autore il direttore del Centro Servizi Culturali di Macomer e coordinatore di Casa Cultura Neoneli Giancarlo Zoccheddu. Sipario sulla seconda giornata del festival con una doppia performance in piazza Barigadu: alle 22 va in scena "Moriremo tutti! Storie di come abbiamo immaginato la fine del mondo", ironico spettacolo di Adrian Fartade, uno dei più popolari divulgatori scientifici del web con i quasi 400mila iscritti sul suo canale Youtube: un percorso alla scoperta degli esempi più iconici immaginati dall'uomo sull'apocalisse, e di quanto siano credibili scientificamente. Chiusura in musica a partire dalle 23, con un progetto ideato dal musicista, compositore e sound designer Emanuele Contis (sax ed elettronica) con il coinvolgimento di un altro sardo, il batterista Nanni Gaias: un progetto non convenzionale che ha debuttato lo scorso giugno con la partecipazione di Gavino Murgia, avvicendato a Neoneli dal sassofonista salentino Raffaele Casarano, altro nome di primo piano nel panorama del jazz nazionale. Giornata densa di incontri anche quella di sabato 28: alle 10 a Casa Cultura torna centrale il dibattito sul G8 di Genova con Valerio Callieri, scrittore romano e autore di "È così che ci appartiene il mondo" (Feltrinelli), il racconto drammatico, vent'anni dopo, della sua esperienza a Bolzaneto, di quei giorni di violenze e soprusi, di sospensione delle libertà civili, di forti tensioni politiche. A seguire, alle 11.30, una riflessione sulle emozioni con il "Nuovissimo testamento" (Fandango) di Giulio Cavalli: una riflessione amara e poetica su come la società cerchi di anestetizzare il sentimento, privandoci della curiosità di sognare. A dialogare con Cavalli sarà la giornalista Manuela Arca. Gli appuntamenti del pomeriggio prendono il via alle 17 in largo Margherita con l'attesissimo incontro tra Cristina Nadotti, giornalista di Repubblica, e Letizia Battaglia, fotografa militante e pasionaria, una delle eccellenze della cultura italiana nel mondo. Un dialogo che attraversa l'incredibile esistenza della più famosa e premiata fotogiornalista italiana. A fornire lo spunto per l'incontro sarà "Mi prendo il mondo ovunque sia" (Einaudi), il libro scritto con Sabrina Pisu in cui Letizia Battaglia racconta per la prima volta, e senza censure, la sua vita di artista, politica e donna. A seguire, alle 19 in piazza Italia, come anteprima di Wine, Fregula e Cassola, va in scena il dialogo tra il giornalista Maurizio Pratelli e Tommaso Melilli. Cuoco e scrittore, Melilli ha girato l'Italia visitando alcune delle osterie più interessanti, ricavandone in sostanza l'autobiografia di un Paese, le storie dei territori e i segreti dei piatti: un'esperienza finita nel libro "I conti con l'oste" (Einaudi), che è insieme romanzo di formazione e racconto di un mondo nascosto al grande pubblico, quello delle cucine. Chiusura in musica anche per la serata di sabato – dalle 22 in piazza Barigadu – con un evento proposto in collaborazione con il festival Dromos: "A Sud di Bella Ciao", con Riccardo Tesi, Elena Ledda, Lucilla Galeazzi, Alessio Lega, Nando Citarella, Maurizio Geri, Gigi Biolcati e Claudio Carboni. Uno straordinario ensemble di musicisti e cantanti alle prese con la canzone popolare italiana nelle sue versioni più mediterranee, in cui emergono tutte le contraddizioni del Sud, in un percorso che ci aiuta a capire e decifrare il nostro presente.

Enento promosso dall'Amministrazione comunale. Nel cuore del Barigadu, a partire da giovedì 26 agosto – quattro intense giornate di incontri letterari, arti visive, spettacoli e buona musica. Tra i protagonisti di questa edizione Letizia Battaglia, Giulio Cavalli, Laura Pugno, Aldo Nove, Valentina Mira, Alessandro De Roma, Roberto Cotroneo, Adrian Fartade e molti altri. Libri ma non solo: mostre, laboratori, progetti musicali e letture sceniche, per un festival che da sempre fa della contaminazione tra le arti la sua cifra stilistica. Al centro delle riflessioni di Licanìas la forza dirompente dell'immaginazione: "Imagine" è infatti il titolo scelto per questa edizione, preso in prestito dalla popolarissima canzone di John Lennon (pubblicata su disco giusto cinquant’anni fa), uno dei brani più iconici della storia della musica pop e considerata uno dei maggiori lasciti artistici dell’ex Beatles. «La scelta del tema – spiega Anna Rita Punzo, curatrice della sezione arti visive del festival – è figlia del nostro presente, un tempo incerto e sospeso, in cui le distopie hanno sostituito le utopie ma la volontà di reagire, di cercare la luce nella caverna, non si è mai spenta. Licanìas intende raccogliere, riunire e divulgare storie, racconti e testimonianze di vicende capaci di sovvertire l'ordine, sfidare l'irreale e offrire un contraltare alla stessa immaginazione». La prima giornata • Si comincia domani (giovedì 26 agosto), dunque, negli spazi della Cantina Bentu Luna. Il primo appuntamento, alle 18, è la presentazione di un nuovo capitolo delle iniziative editoriali del festival, un progetto originale che per il quarto anno affida a uno scrittore ospite un racconto ambientato a Neoneli. Dopo Giuseppe Culicchia, Tiziano Scarpa e Valeria Parrella, è ora la volta di Roberto Cotroneo, giornalista e scrittore, che firma il nuovo volume della Collana Licanìas, dal titolo "La neve e il fuoco". A dialogare con lui sarà Matteo Cruccu, giornalista del Corriere della Sera. A seguire, alle 19, si parlerà di audiolibri nell'incontro fra l'attrice e doppiatrice Michela Atzeni, fondatrice della casa di produzione Quarantacinque Audiolibri & Doppiaggio, e Sandra Furlan, già direttrice marketing per Mondadori, oggi consulente della casa editrice e studio di registrazione Full Color Sound, specializzata in prodotti audio. Un incontro su come nascono e si realizzano i contenuti editoriali per le piattaforme d’ascolto che, negli ultimi anni, hanno ritrovato una fertile diffusione. La prima giornata si chiuderà alle 22 con "Confesso che ho bevuto", uno spettacolo della compagnia Bocheteatro di e con Monica Corimbi, Fabio Coronas e Omar Bandinu, che conduce lo spettatore in un viaggio coinvolgente nel mondo del vino come metafora della riscoperta dei valori autentici della vita. Una miscela di invenzione e tradizione, per addentrarsi in quella che oggi è considerata una vera cultura, l’espressione di un mondo che sa ancora esprimere amore, cura, passione, rispetto per le cose della terra. Il testo poetico si condensa in una miscela di musica, profumi e odori descritti dai brani scelti da diversa letteratura. Venerdì Licanìas entrerà nel vivo con una serie di appuntamenti nel cuore del paese a partire dal mattino. La giornata si accende alle 10, nel cortile di Casa Cultura, con la presentazione di uno degli esordi più belli e importanti degli ultimi anni: il direttore artistico di Licanìas, Alessandro Marongiu, parlerà con Valentina Mira del suo "X", pubblicato da Fandango, un romanzo ricco di significati e temi, tra cui le molteplici forme che – nella società, nei rapporti personali e sessuali, all'interno della famiglia – può assumere la violenza. A seguire un incontro tra due dei più autorevoli scrittori sardi, Alessandro De Roma e Alberto Capitta, in dialogo sull'ultimo libro di Capitta, "Quel mangione di Renato" (Angelica Edizioni). Si prosegue nel pomeriggio con "Contro i comici", una selezione delle critiche teatrali di Antonio Gramsci pubblicata da Succedeoggi Libri. A presentare il volume, alle 17 in largo Margherita, sarà il curatore Nicola Fano, tra i maggiori storici del teatro italiani. Alle 19 in piazza Italia torna Alessandro De Roma, questa volta per parlare del suo ultimo romanzo, "Nessuno resta solo" (Einaudi), una storia familiare intensa e spietata, fatta di lontananza e rancore sino a un travagliato percorso di (possibile) riconciliazione.