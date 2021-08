L'artista sardo Efisio Niolu in mostra a Guadalajara

“Suite Messicana” è il titolo di un progetto culturale che metterà a confronto la ricerca artistica di Efisio Niolu con l’identità visiva contemporanea del Messico, attuale fucina creativa del continente latino-americano. L’iniziativa nasce dalla proposta di due importanti istituzioni di Guadalajara: il Museo Statale de Arte Raúl Anguiano (MURA) e la Escuela Superior de Arquitectura (ESARQ), quest’ultima una istituzione scolastica privata specializzata nella formazione in vari settori dell’arte, del design e dell’architettura.





Enti autorevoli e di comprovata esperienza, comunemente impegnati nell’indagine e nella di usione delle pratiche artistiche contemporanee, sia nazionali che estere. In questa occasione il Museo de Arte Raúl Anguiano, la Escuela Superior de Arquitectura in collaborazione con lo Estudio Hidalgo (studio associato di giovani architetti) hanno agito in partenariato per realizzare un progetto transnazionale invitando l’artista sardo Efisio Niolu, di cui riconoscono la peculiarità della ricerca artistica, ad esporre in una mostra personale le sue caratteristiche carte intelate e al contempo presentare al pubblico gli esiti più recenti delle sue creazioni. Durante il periodo agosto/ottobre 2021 saranno esposte nella sala dedicata alle mostre temporanee del Museo Statale de Arte Raúl Anguiano, una serie inedita di cinquanta opere su carta realizzate appositamente per questa occasione.





La realizzazione della mostra, sostenuta dal Direttore del museo Julio Cesar Herrera Osuna e curata dall’Architetto sardo Graziano Brau Pani, è stata possibile grazie anche al contributo dello Estudio Hidalgo che ha finanziato la messa in opera di una installazione temporanea in collaborazione con il Dipartimento di Arti Visive della scuola ESARQ.

Si menziona inoltre la collaborazione del fotografo Raúl Gómez che ha documentato tutte le fasi di allestimento della mostra e l’agenzia Underskin del fotografo Giuseppe Esposito che ha realizzato il video documentario che presenterà al pubblico messicano il percorso artistico di Efisio Niolu.