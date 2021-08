Nel Giardino dei Gelsi l'omaggio ad Andrea Camilleri

1892

Battute finali per Il Giardino dei Gelsi, la rassegna estiva de Il crogiuolo, ospitata nella cornice di Casa Saddi a Cagliari. Venerdì, 27 agosto, alle 21, nella casa campidanese in via Toti 24 Gerardo Ferrara, voce narrante, Roberto Deiana, alla chitarra e fisarmonica, sono di scena nell’omaggio al “maestro” Andrea Camilleri Una vita a scartamento ridotto: un elogio alla lentezza con letture in musica tratte da Il casellante, uno dei romanzi dell’illustre scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e regista siciliano, che fa parte della Trilogia delle Metamorfosi. Un viaggio, "a scartamento ridotto", sui binari dei rapporti umani alla ricerca di una dimensione più intima, raccolta, in cui si cerca ancora il tempo dell'incontro, della relazione, dello scambio. L’importanza di viversi l'attimo, come racconta Camilleri: «I passigge¬ri cchiù picciotti avivano il tempo di spogliarisi, il costumi l'avivano già mittuto al posto delle mutanne, farisi un bagno viloce a mari e riagguantare novamenti il treno». Guardare, dunque, alla lentezza come ad una virtù. Biglietti: intero 10 euro – ridotto, 5 euro, per operatori culturali. Prenotazioni 334 882