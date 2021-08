Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari insignite del Gold Award

Gli organizzatori hanno apprezzato la qualità delle esecuzioni proposte dai cori di Sassari, proponendo come primo video musicale del Festival di Hong Kong "Circle of Life" della Corale Studentesca Città di Sassari, registrato nel luglio del 2020 all'interno della Reggia Nuragica di Santu Antine, in occasione del Festival delle Bellezze 2020 (di cui è in corso la IV edizione). Un altro video registrato al Santu Antine e presentato in concorso, il DEUS TI SALVET MARIA della Corale Studentesca Città di Sassari ha superato le 340mila visualizzazioni sul canale youtube dedicato al coro sassarese, dando così grande visibilità a questo luogo straordinario della Sardegna in tutto il mondo.





Il concorso si è svolto attraverso due Fasi. Nella prima fase i cori che hanno aderito alla manifestazione nel corso dei primi mesi del 2021 hanno inviato i video delle loro performance e sono stati valutati da una giuria internazionale di dieci membri, che ha assegnato a ciascuna formazione vocale i premi di categoria nei tre livelli: Bronze, Silver e Gold Award. La seconda fase si è svolta nel mese di giugno in forma di festival corale online, trasmesso in anteprima mondiale sul canale ufficiale YouTube della manifestazione.

Le corali del M° Vincenzo Cossu, il Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari, hanno conseguito il Gold Award al World Choir Festival di Hong Kong, organizzato dalla World Youth and Children Choral Artists' Association (WYCCAA), Direttore Artistico il Prof. Leon Tong. L'evento si è tenuto quest'anno in forma virtuale a causa della pandemia e ha visto la partecipazione di decine di formazioni vocali di altissimo livello da tutto il Mondo. I cori del Maestro Cossu hanno partecipato alla categoria K, riservata ai video realizzati prima del 2021. La giuria del WCF 2021 composta dai Maestri Bengt Ollén, Zimfira Poloz, Ren Baoping, Susanna Saw, Kaie Tanner, Jonathan Velasco e Leon Tong (Direttore Artistico dell'evento) ha assegnato a entrambe le formazioni vocali di Sassari il GOLD AWARD.