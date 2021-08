Alghero: Mogol al Quarter - Una straordinaria serata con i successi di Lucio Battisti

Dopo i primi folgoranti successi negli anni sessanta - con le vittorie a Sanremo nel 1961, nel 1963 e nel 1965, con brani interpretati da Luciano Tajoli e Betty Curtis (“Al di là”), Tony Renis (“Uno per tutte”) e Bobby Solo (“Se piangi se ridi”) - nel 1965 avviene l’incontro con Lucio Battisti: insieme scriveranno fino al 1980 ben 141 canzoni, molte delle quali sono divenute parte integrante della cultura popolare italiana come “Acqua azzurra acqua chiara”, “Mi ritorni in mente”, “Fiori rosa fiori di pesco”, “Emozioni” “Pensieri e parole”, “La canzone del sole”, “I giardini di marzo”, “E penso a te”, “Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi”, “Anche per te”, e tante altre. Ma Mogol e Battisti hanno anche firmato canzoni per altri artisti, brani divenuti grandi successi come “29 settembre” per l’Equipe 84, “Insieme”, “Io e te da soli” e “Amor mio” per Mina, “Il paradiso” per Patty Pravo, e altri ancora. Fondatore della Nazionale italiana cantanti di calcio, dal 1992 Mogol vive in Umbria, dove fonda e dirige il C.E.T, Centro Europeo di Toscolano, un'associazione no-profit per lo sviluppo della cultura e della musica.





all'indirizzo ticket@ musicasullebocche.it o chiamando l'infoline al numero 350-1537377. Per Mogol non sarà ovviamente la prima volta in Sardegna e tantomeno ad Alghero, dove nel 2013 è stato insignito dal comune del Grand Prix Corallo Città di Alghero. Nato come progetto di produzione e ricerca del Conservatorio di Pescara, Medit Voices ha sviluppato in seguito un repertorio unico ed originale. Nonostante la recente formazione, le Medit Voices si sono già esibite in oltre ottanta concerti, raccogliendo sempre un entusiastico consenso in importanti teatri e festival italiani. Così come previsto dalla normativa, l’accesso ai concerti sarà consentito solo ai possessori del Green Pass. I biglietti possono essere acquistati attraverso il sito www.musicasullebocche.it . Coloro che sceglieranno di non usufruire del servizio di prevendita potranno comunque acquistare i biglietti presso il botteghino il giorno del concerto, con la possibilità anche di poterli prenotare inviando una mailo chiamando l'infoline al numero 350-1537377.





Per i concerti di Rocce Rosse invece, grazie a un allestimento realizzato ad hoc che prevede anche un'area ristorante all'interno della piazza Barigau, nel rispetto delle regole del distanziamento sociale che determinano la capienza degli spazi, lo staff della biglietteria accoglierà il pubblico all'ingresso dalle 19.00, orario di apertura dei cancelli. È richiesto il Green Pass. Roccerosse.it/biglietti Prevendite: Box Office Cagliari – v.le Regina Margherita n° 43, tel. 070/657428. Per informazioni: www.roccerosse.it Organizzato dalla associazione Jana Project con la direzione artistica di Enzo Favata, il festival internazionale “Musica sulle Bocche” è sostenuto dall’assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna, dal Ministero ai Beni Culturali, dalla Fondazione di Sardegna, dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il progetto “Salute & Trigu” e dal comune di Alghero che fa parte delle sedici amministrazioni che compongono la rete “Musica sulle Bocche”.

Un incontro-concerto, un talk show, lo storytelling di una delle coppie più famose di sempre della musica italiana: Mogol e Lucio Battisti. A Musica sulle Bocche e a Rocce Rosse Blues il grande autore Giulio Rapetti Mogol sarà protagonista di “Mi ritorni in mente”, una serata nella quale saranno al centro i più grandi successi di Lucio Battisti scritti insieme a colui che è ritenuto il più importante autore italiano nel campo della canzone, rielaborati e proposti in maniera originale dall'orchestra Medit Voices diretta da Angelo Valori. Appuntamento giovedì 26 agosto alle 21 a Lo Quarter di Alghero e venerdì 27 alle 21.30 in piazza Barigau a Ulassai. Lo spettacolo è un concerto dove gli otto straordinari artisti delle Medit Voices, più una sezione ritmica, diventano un’orchestra originalissima che completa il racconto del grande “paroliere”, che sarà intervistato dal giornalista Vito Biolchini. Musica e parole dunque ancora una volta, per raccontare il sodalizio che ha fatto la storia della musica italiana. Ottantacinque anni appena compiuti (è nato a Milano il 17 agosto 1936), Giulio Mogol Rapetti ha scritto nella sua lunghissima carriera oltre 1600 canzoni, di cui 135 sono arrivate in vetta alle classifiche di vendita.