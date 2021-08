Ploaghe: l'Isola in Pellicola presenta il film di Tore Manca (video trailer)

email

Sinossi: Jean ha un legame cosmico e viscerale con la natura, il richiamo ad essa come fonte della vita. Il suo è un gesto d'amore verso la natura sfruttata, violentata e inaridita dall'uomo civilizzato è a lei che il protagonista dedica un intera esistenza con umiltà e trasporto. Consumismo, comodità e materialismo spengono l'amore per la vita sostituendolo come merce di scambio. La nostra condizione umana è senza speranza, siamo diventati incapaci di comunicare in modo diretto, di manifestare liberamente le nostre emozioni, non abbiamo altro da fare che attendere la morte nella brama del benessere. Jean no: Jean, guidato dalla sua musa ispiratrice, senza egoismo e aspettative, pianta semi di Quercia, ghiande, alberi... dove prima non c’era nulla, solo per amore. Officiale Trailer: https://youtu.be/qxhf4SpX2yY Directors: Tore Manca Choreographic actions: Daniela Tamponi Voice Over: Alessandro Pala Griesche Actors: Bruno Petretto, Matilda Deidda, Daniela Tamponi, Giovanni Salis Poems written by: Rossella Maiore Tamponi, Tore Manca Soundtrack: Daniela Savoldi, Irma Toudjian, Arnaldo Pontis, Dalila Kayros, Coro Gabriel Tempio Pausania A production: mater-ia 2019 With the support of: Fondazione di Sardegna Executive producers: Tore Manca, Daniela Tamponi Co - producer: Giovanni Salis Partnership: Moviment’Arti, LIPS Lega Italiana Poetry Slam, Amerindia Cinema, Molineddu, tramedarte, WWF Italia. Public Sponsorship: Comuni di Sassari, Ploaghe, Ossi, Tempio, Luras, Giave, Scano di Montiferro, Neoneli.

L'opera d'arte è stata presentata al Solaris Film Festival di Nizza e al Museo Nivola di Orani e si è aggiudicata i premi:Best Narrative Film al London Eco Film Festival di Londra ;Best Narrative Film al Lazio Green Film Festival di Sezze e Golden Earth al GeoFilm Festival di Cittadella. Alla proiezione, organizzata dal Comune di Ploaghe per la rassegna “l'Isola in Pellicola” all'interno del programma “I Candelieri e il Ferragosto Ploaghese”, saranno presenti il regista sassarese Tore Manca e gli interpreti: l'ossese originario di Giave Bruno Petretto, le tempiesi Daniela Tamponi e Matilda Deidda e il ploaghese Giovanni Salis. Per l'occasione verrà proiettato anche il cortometraggio “Lords of Ploaghe” dei registi Nicola Contini e Matteo Incollu, prodotto dal Comune di Martis con Hypergamma APS per il CineMartist Festival, in collaborazione con il Comune di Ploaghe e l'Istituto Comprensivo “S.Satta-A.Fais di Perfugas, a cui hanno partecipato degli studenti ploaghesi. Appuntamento alle ore 21.00 nel cortile esterno ex Convento dei Cappuccini. Ingresso gratuito e contingentato con green pass o tampone con esito negativo, nel rispetto delle disposizioni anti-covid19, consigliata prenotazione tramite