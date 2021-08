Cultura L'edizione 2021 del “Bandiera Gialla Music Festival” raddoppia

L'evento musicale sarà di scena a Quartu con una doppia data da segnare sul calendario. Mercoledì 25 Agosto, dalle ore 21.30 sul palco dell'Antica Casa Olla, a Quartu Sant’Elena, in via Eligio Porcu 29, saliranno l' “Emozioni Battisti Group”, ovvero il gruppo composto da Erica Loi e Grace Lintas (Voci), Antonio Galbiati (Voce e Tastiera), Pino Montalbano (Chitarra), Alberto Locci (Basso) e Michael Loi (Batteria), che presenteranno al pubblico i brani più noti dell'eterno Lucio nazionale. Venerdì 27 Agosto, dalle ore 21.30 ci sarà un gradito ritorno al Festival, dopo il successo dell'anno scorso. Sempre sul palco dell';Antica Casa Olla, ci sarà il gruppo “La Città di Notte”, composto da Diego Pani (Voce), Andrea Schirru (Piano), Edoardo Meledina (Contrabbasso) e Francesco “Frank” Stara (Batteria), che proporrà alla platea 11 canzoni inedite nuove di zecca. Come da tradizione organizzato dall’Associazione Incontri Musicali, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica “L. Rachel” e ispirato all’omonima trasmissione di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, come omaggio alla migliore musica degli anni Sessanta e Settanta, anche in questi due appuntamenti, saliranno i giovani allievi della stessa Scuola Civica di Musica. Anche in questa edizione 2021 infatti le allieva Veronica Melis e Chiara Manca arrivano a questo appuntamento dopo un anno di studio e preparazione, avendo la possibilità di inserirsi in un festival ufficiale come artisti, non più come studenti che si cimentano nel saggio di fine anno. Per rispettare le prescrizioni sanitarie, l'ingresso, il cui costo è di 5 euro, prevede la prenotazione obbligatoria al 354/8113531