Alghero: online la nuova pagina web della Delegació de l’Alguer dell’Institut d’Estudis Catalans (bilingue)

La delegazione algherese dell’Institut d’Estudis Catalans ha pubblicato la sua nuova pagina web, all’indirizzo www.ieclalguer.cat . La pagina raccoglie i progetti che la delegazione sta attualmente portando avanti, e che si concentrano specialmente sulla creazione di oggetti culturali multimediali e di biblioteche virtuali in algherese, un’attività che si accompagna alla promozione di relazioni culturali e scientifiche tra istituzioni sarde e catalane. La delegazione dedica un’attenzione particolare alla produzione di video didattici per bambini, come « La cançó dels dies », « Joan petit » e la serie « Les veus dels animals », tutti disponibili in linea, insieme ad altre risorse utili per stimolare la conoscenza e l’uso del catalano di Alghero.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Disponible en línia la nova pàgina web del la Delegació de l’Alguer de l’IEC La delegació algueresa de l’Institut d’Estudis Catalans ja té penjada la nova pàgina web, a l’adreça www.ieclalguer.cat . S’hi troben recollits els projectes que la delegació està actualment portant endavant, i que se concentren especialment en la creació d’objectes culturals multimedials i de biblioteques virtuals en alguerès, una activitat que s’acompanya a la promoció de relacions culturals i científiques entre institucions sardes i catalanes. La delegació dedica una atenció particular a la producció de vídeos didàctics per a criatures, com « La cançó dels dies », « Joan petit » i la sèrie « Les veus dels animals », tots disponibles a la web, juntament amb altres recursos útils per a fomentar el coneixement i l’ús del català de l’Alguer.